Доля украинского рапса в импорте ЕС увеличилась на 60% — Finance.ua
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Доля украинского рапса в импорте ЕС увеличилась на 60%

Аграрный рынок
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С начала маркетингового года импорт рапса в страны ЕС составил 1,41 млн. тонн, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении Союза содействия выращиванию масличных и зерновых культур Германии (UFOP).
В Союзе отметили, что Украина остается важнейшей страной происхождения рапса, поставляя 960 400 тонн масличной культуры (68% в доле импорта рапса в ЕС приходится на Украину). По сравнению с прошлым годом импорт рапса из Украины увеличился на 60% - до 599,4 тысяч тонн.
Однако, согласно Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Украина вряд ли сможет поддерживать аналогичные темпы экспорта в ближайшие месяцы. Такие прогнозы основываются на 25-процентном снижении урожая по сравнению с прошлым годом, что существенно сужает экспортный потенциал страны.
Вторым по значимости поставщиком рапса в ЕС является Австралия. Эта страна экспортировала в Евросоюз 351 800 тонн масличной культуры (25% импорта рапса в ЕС). Третье место занимает Молдова — 56 200 тонн.
По материалам:
agrotimes.ua
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