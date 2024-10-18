Аграрные ноты: в Украине готовятся запустить новый финансовый инструмент — Finance.ua

Аграрные ноты: в Украине готовятся запустить новый финансовый инструмент 18.10.2024, 13:35 — Аграрный рынок

Аграрные ноты: в Украине готовятся запустить новый финансовый инструмент

В скором времени на финансовом рынке Украины начнет действовать новый инструмент для привлечения инвестиций в сельское хозяйство — аграрные ноты. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подготовила всю необходимую нормативную базу для старта этого инструмента с начала следующего года.

Комиссия постоянно работает над расширением спектра финансовых инструментов, ориентируясь на запрос от рынка. Новый финансовый инструмент для финансирования сельскохозяйственного производства начнет работать в Украине совсем скоро, и мы уже готовы. Надеемся на хорошую динамику работы аграрных нот в ближайшей перспективе", — отметил Глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Что это значит

С 1 января 2025 года вступает в силу Закон Украины «Об аграрных нотах», который предусматривает создание отдельного Реестра аграрных нот.

Комиссия уже разработала и утвердила соответствующий нормативный акт, который регулирует работу этого реестра. В нем будет отображаться информация о:

выдаче, содержании и изменении реквизитов аграрных нот;

прекращении и обременении аграрных нот;

начале принудительного исполнения обязательств по аграрным нотам на основании специальной выписки из Реестра.

Кроме того, регулятор внес изменения в Положение о производстве депозитарной деятельности, определяющие особенности учета аграрных нот в системе Центрального депозитария, депонирования неэмиссионных ценных бумаг и т. п. Также были приняты дополнительные нормативно-правовые акты для регулирования отношений, возникающих при обращении аграрных нот.

Нормативные акты вступают в силу с января 2025 года.

Справка Finance.ua:

Аграрная нота — неэмиссионная ценная бумага в электронной форме, существующая как учетная запись в системе депозитарного учета ценных бумаг. Информация о реквизитах аграрных нот и других данных отображается в Реестре аграрных нот.

Традиционные бумажные аграрные расписки будут использоваться согласно Закону Украины «Об аграрных расписках».

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