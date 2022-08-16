Таможенная реформа: правительство анонсировало пять изменений, которые уничтожат коррупцию — Finance.ua

Таможенная реформа: правительство анонсировало пять изменений, которые уничтожат коррупцию Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Министерство инфраструктуры в ближайшее время представит проект электронной очереди на границе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что изменения на таможне — это один из самых больших запросов, которые есть среди населения и бизнеса на протяжении последних 30 лет. По его словам, таможенная реформа прежде всего предусматривает присоединение Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита — «таможенному безвизу» с Европейским Союзом.

«Вчера парламент принял правительственный законопроект об изменениях в Таможенный кодекс, и эти изменения максимально приближают украинское таможенное законодательство к законодательству Евросоюза, фактически открывая дорогу к подписанию „таможенного безвиза“. Украина станет обмениваться таможенной информацией с 36 странами в режиме реального времени. Это будет сверхважный процесс в уничтожении коррупции и схем на таможне», — сказал премьер.

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Кроме того, Министерству инфраструктуры, Министерству иностранных дел и Государственной таможенной службе поручено активизировать процесс переговоров по открытию общих пунктов пропуска на границе с ЕС. Украина обсудила возможность открытия подобных пунктов с премьер-министром Польши.

«Третий шаг. Министерство инфраструктуры в ближайшее время представит проект электронной очереди на границе. Мы двигаемся в сторону цифрового государства с максимально удобными сервисами для людей и бизнеса, поэтому этот вопрос не может и не будет больше откладываться», — добавил глава правительства.

Реформа предусматривает расширение пунктов пропуска в рамках проекта «Открытая граница» и создание современных сервисных зон у границы для грузовых автомобилей и их водителей. На пограничном пункте пропуска «Краковец-Корчова» Украина запускает новый автобусный терминал, способный обрабатывать от 30 автобусов в сутки.

«Правительство еще в июне подало в Верховную Раду законопроект о растаможке авто через „Дія“. Люди ждут этих перемен. Быстрое растаможивание — не единственное новшество этого законопроекта. Устраняем также человеческий фактор в вопросе определения ставок, по которым происходит растаможка. То есть все возможные схемы с занижением стоимости, поддельными инвойсами, несуществующими повреждениями — все это должно исчезнуть раз и навсегда», — добавил Шмыгаль.

Премьер рассказал, что вместо нынешних четырех платежей, которые создавали бюрократию и сложности, теперь будет один платеж — заполнение формы займет до 10 минут, и сразу же происходит оплата через «Дія».

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