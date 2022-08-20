Дефицит внешней торговли товарами в первом полугодии вырос вдвое — Finance.ua

Дефицит внешней торговли товарами в первом полугодии вырос вдвое Сегодня 07:44 — Казна и Политика

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в первом полугодии этого года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до $2,5 млрд с $1,23 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Экспорт товаров из Украины за отчетный период сократился на 24% по сравнению с первым полугодием 2021 года — до $22,7 млрд, импорт — на 19,1% до $25,2 млрд.

Госстат уточнил, что в июне этого года по сравнению с маем-2022 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 18,6% — до $3,6 млрд, импорта — на 27,6%, до $5 млрд. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июне-2022 было отрицательным и составило $1,4 млрд, тогда как в мае-2022 оно также было отрицательным и составило $889,9 млн.

Коэффициент покрытия экспортом импорта за шесть месяцев 2022 составил 0,90 (в январе-июне-2021 — 0,96).

Как сообщал GMK Center, дефицит внешней торговли Украины товарами по итогам января-мая 2022 года снизился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — с $958 до $878,4 млн.

Экспорт товаров из Украины за 5 месяцев сократился на 20,4% по сравнению с январем-маем предыдущего года — до $19,59 млрд, а импорт — на 19,9% до $20,47 млрд.

Напомним, что дефицит внешней торговли Украины товарами в 2021 году сократился на 8,1% по сравнению с 2020 годом — до $4,7 млрд. Экспорт товаров из Украины в прошлом году вырос на 38,4% по сравнению с 2020 годом — до $68 1 млрд, а импорт — на 34% до $72,8 млрд.

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