Выплаты по гособлигациям уже на 43,7 миллиарда превышают заимствования — Нацбанк Сегодня 13:29 — Казна и Политика

Выплаты по гособлигациям уже на 43,7 миллиарда превышают заимствования — Нацбанк

В течение полномасштабной войны России против Украины объем уплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 43 701,4 млн грн превышает объем привлеченных средств в государственный бюджет на аукционах по продаже ОВГЗ.

«С 24 февраля по 14 августа 2022 года правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 131 778,3 млн грн, 1 539,4 млн дол. США и 168,0 млн евро, а привлекло от размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах — 98 589,4 млн грн, 908,7 млн дол. США и 384,3 млн евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, начиная с апреля, объем полученных правительством средств на аукционах по продаже ОВГЗ был ниже суммы погашений по соответствующим инструментам. В частности:

в апреле отрицательное сальдо внутренних долговых операций правительства составило 2 850,5 млн грн;

в мае — 411,0 млн грн;

в июне — 20 997,2 млн грн;

в июле — 17 095,7 млн грн;

с начала августа — 13 011,9 млн грн.

В НБУ уточнили, что на протяжении действия военного положения Министерство финансов повысило ставки по гривневым ОВГЗ, которые размещаются на 12 и 14 месяцев (до 14,0% и 16,0% годовых соответственно), а также ставки по долларовым ОВГЗ на 3, 6 и 12 месяцев (до 3,5%, 4,0% и 4,5% годовых соответственно).

А вот доходность по гривневым ОВГЗ, размещаемым на три месяца, не изменялась с начала полномасштабной войны и составляла от 9,5% годовых, как и по военным ОВГЗ, номинированным в евро (2,5% годовых для всех сроков погашения).

По состоянию на 15 августа 2022 года крупнейший портфель соответствующих ценных бумаг традиционно удерживают банки — первичные дилеры. Вторым по объему является портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины. Он составляет:

13 060,7 млн грн (14,6% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне);

174,1 млн дол. США (20,2% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. США);

143,3 млн евро (50,8% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро).

В собственности нерезидентов находится военных облигаций более чем на 1 336,5 млн грн и 2 млн дол. США.

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Укрінформ По материалам:

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