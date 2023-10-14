Таксисты обязаны установить кассовые аппараты и выдавать чеки, — Налоговая Сегодня 11:09 — Личные финансы

Таксисты обязаны установить кассовые аппараты и выдавать чеки, — Налоговая

Государственная налоговая служба напоминает, что большинство хозяйствующих субъектов, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров, с 1 октября текущего года должны установить регистраторы расчетных операций (РРО) или программные РРО.

Об этом говорится в сообщении ГНС

«С 1 октября к субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги такси и принимают к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства без проведения таких операций через РРО, могут применяться штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований закона», — говорится в сообщении.

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Следовательно, с 1 октября текущего года таксисты должны выдавать клиентам фискальные чеки.

Инфографика: ДПС

Выдача чека (бумажного или электронного) — обязанность торгового предпринимателя или ФЛП. Это должно происходить без упоминания или требования потребителя.

Напомним, с 1 октября действуют новые штрафы для физических лиц-предпринимателей за продажу товаров и услуг без использования РРО.

Налоговики также предупредили , что они мониторят социальные сети Facebook, Instagram и другие интернет-площадки на предмет продаж или предоставления услуг без регистрации предпринимательской деятельности.

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Українські Новини По материалам:

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