Таксисты обязаны установить кассовые аппараты и выдавать чеки, — Налоговая — Finance.ua
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Таксисты обязаны установить кассовые аппараты и выдавать чеки, — Налоговая

Личные финансы
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Таксисты обязаны установить кассовые аппараты и выдавать чеки, — Налоговая
Таксисты обязаны установить кассовые аппараты и выдавать чеки, — Налоговая
Государственная налоговая служба напоминает, что большинство хозяйствующих субъектов, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров, с 1 октября текущего года должны установить регистраторы расчетных операций (РРО) или программные РРО.
Об этом говорится в сообщении ГНС.
«С 1 октября к субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги такси и принимают к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства без проведения таких операций через РРО, могут применяться штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований закона», — говорится в сообщении.
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Следовательно, с 1 октября текущего года таксисты должны выдавать клиентам фискальные чеки.
Инфографика: ДПС
Инфографика: ДПС
Выдача чека (бумажного или электронного) — обязанность торгового предпринимателя или ФЛП. Это должно происходить без упоминания или требования потребителя.
Напомним, с 1 октября действуют новые штрафы для физических лиц-предпринимателей за продажу товаров и услуг без использования РРО.
Налоговики также предупредили, что они мониторят социальные сети Facebook, Instagram и другие интернет-площадки на предмет продаж или предоставления услуг без регистрации предпринимательской деятельности.
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По материалам:
Українські Новини
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