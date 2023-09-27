Регистрация ПРРО: инструкция от налоговиков — Finance.ua

Регистрация ПРРО: инструкция от налоговиков Сегодня 19:46 — Личные финансы

Регистрация ПРРО: инструкция от налоговиков

ГНС предлагает вниманию налогоплательщиков, которые в соответствии с законодательством обязаны использовать в своей деятельности РРО/программные РРО (далее — ПРРО), информацию о процедуре регистрации ПРРО.

Вот полезная и простая инструкция, как зарегистрировать ПРРО:

выберите устройство, на которое будет установлено ПРРО. На официальном вебсайте ГНС в баннере «Программные РРО» размещены ссылки на цифровые платформы, где размещено программное обеспечение ПРРО, приспособленное для соответствующих операционных систем. Выберите то, которое приспособлено к операционной системе, поддерживаемой устройством, на которое устанавливается ПРРО;

получите квалифицированную электронную подпись для ответственного лица. На официальном вебсайте ГНС в баннере «Квалифицированный поставщик электронных доверительных услуг» размещены разъяснения и образцы заполнения документов. При этом отметим, что получить квалифицированную электронную подпись можно у любого квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг, действующего в Украине;

сообщите ГНС о хозяйственной единице, где устанавливается ПРРО, как об объекте налогообложения путем подачи уведомления по форме № 20-ОПП (форма J/F1312005);

подайте Заявление о регистрации программного регистратора расчетных операций по форме № 1-ПРРО (форма J/F 1 316 605) или несколько заявлений — при необходимости. Заявление в электронной форме подается средствами электронного кабинета или техническими средствами электронных коммуникаций.

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Относительно лиц (кассиров), которым предоставлено право работы с ПРРО, необходимо отправить уведомление о предоставлении информации о квалифицированных/усовершенствованных сертификатах открытых ключей, применяемых в ПРРО, по форме № 5-ПРРО (форма J/F1391802) через Электронный кабинет плательщика или техническими средствами электронных коммуникаций

После присвоения средствами фискального сервера ГНС ​​фискального номера ПРРО такой ПРРО считается зарегистрированным и включенным в Реестр программных регистраторов расчетных операций, после чего может использоваться предприятием для проведения расчетов.

Закрытие рабочей смены осуществляется на основании Z-отчета или технологического сообщения о закрытии смены, которое формирует программное обеспечение ПРРО после формирования Z-отчета.

Справка Finance.ua:

напомним, налогоплательщиков освободили от ответственности за нарушение при ведении расчетных операций за период с 01.01.2022 г. по 01.10.2023 г. ;

; однако уже с 1 октября штрафы возвращаются для плательщиков, которые продают подакцизные товары, осуществляют деятельность по покупке/продаже иностранной валюты, а также организуют и проводят азартные игры.



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