Кого с 1 октября не будут штрафовать за РРО-нарушения — Finance.ua

Кого с 1 октября не будут штрафовать за РРО-нарушения Сегодня 20:01 — Личные финансы

Кого с 1 октября не будут штрафовать за РРО-нарушения

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Житомирской области рассказали , к кому налоговики не будут применять штрафы за нарушение РРО.

Начиная с 1 октября 2023 года, субъекты хозяйствования освобождаются от ответственности за совершенные ими нарушения требований Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее — Закон) № 265) (кроме нарушений порядка совершения расчетных операций при продаже подакцизных товаров), совершенные ими при продаже товаров, предоставлении услуг на:

временно оккупированных рф территориях Украины, — по дату окончания временной оккупации соответствующих территорий;

территориях активных боевых действий, — по дату окончания боевых действий на соответствующих территориях;

территориях возможных боевых действий — по дату прекращения возможности боевых действий на соответствующих территориях.

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Даты окончания боевых действий, даты окончания временной оккупации, даты прекращения возможности боевых действий определяются в соответствии с данными Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф.

Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных рф, определяется в установленном Кабмином порядке.

Справка Finance.ua:

с 1 октября возвращается ответственность за нарушение закона о РРО. Сначала депутаты планировали вернуть штрафы за неприменение РРО уже с 1 июля, но в последний момент отсрочили срок;

а для бизнесов, реализующих подакцизный товар, ничего не меняется — они и так должны были фискализировать все продажи. Всем остальным с 1 октября следует ожидать полноценных проверок и штрафов, если компания до сих пор не внедрила фискализацию.



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