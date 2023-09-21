Кого с 1 октября не будут штрафовать за РРО-нарушения — Finance.ua
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Кого с 1 октября не будут штрафовать за РРО-нарушения

Личные финансы
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Кого с 1 октября не будут штрафовать за РРО-нарушения
Кого с 1 октября не будут штрафовать за РРО-нарушения
В Главном управлении Государственной налоговой службы в Житомирской области рассказали, к кому налоговики не будут применять штрафы за нарушение РРО.
Начиная с 1 октября 2023 года, субъекты хозяйствования освобождаются от ответственности за совершенные ими нарушения требований Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее — Закон) № 265) (кроме нарушений порядка совершения расчетных операций при продаже подакцизных товаров), совершенные ими при продаже товаров, предоставлении услуг на:
  • временно оккупированных рф территориях Украины, — по дату окончания временной оккупации соответствующих территорий;
  • территориях активных боевых действий, — по дату окончания боевых действий на соответствующих территориях;
  • территориях возможных боевых действий — по дату прекращения возможности боевых действий на соответствующих территориях.
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Даты окончания боевых действий, даты окончания временной оккупации, даты прекращения возможности боевых действий определяются в соответствии с данными Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф.
Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных рф, определяется в установленном Кабмином порядке.

Справка Finance.ua:

  • с 1 октября возвращается ответственность за нарушение закона о РРО. Сначала депутаты планировали вернуть штрафы за неприменение РРО уже с 1 июля, но в последний момент отсрочили срок;
  • а для бизнесов, реализующих подакцизный товар, ничего не меняется — они и так должны были фискализировать все продажи. Всем остальным с 1 октября следует ожидать полноценных проверок и штрафов, если компания до сих пор не внедрила фискализацию.
По материалам:
Finance.ua
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