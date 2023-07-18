ГНС разоблачила схему выдачи поддельных фискальных чеков, выдаваемых РРО — Finance.ua

ГНС разоблачила схему выдачи поддельных фискальных чеков, выдаваемых РРО Сегодня 16:17 — Криминал

ГНС разоблачила схему выдачи поддельных фискальных чеков, выдаваемых РРО

Государственной налоговой службой разоблачена схема выдачи имитированных фискальных чеков.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Налоговики обнаружили ряд предпринимателей, которые ведут незаконную деятельность, в частности используют программное обеспечение со специальными скрытыми функциями, что позволяет манипулировать общим объемом проведенных расчетных операций и искажать информацию в расчетных документах и ​​фискальных отчетных чеках.

«Специалистами ГУ ГНС в г. Киеве обнаружена сеть магазинов, в которой при продаже товара за наличность выдавались чеки, имитирующие фискальные, созданные с помощью традиционного РРО с указанием всех необходимых реквизитов оригинальных чеков (фискальный номер РРО, заводской номер РРО и т. п. ), которые принадлежат зарегистрированному в ГНС РРО. При этом информация о таких операциях не направлялась в Систему учета данных РРО», — пишет пресс-служба ГНС.

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По инициативе ГНС в июне-июле 2023 года работники территориального подразделения налогового аудита в Киеве организовали и провели 7 фактических проверок сети магазинов на территории столицы Украины.

В ходе проведения фактической проверки одного из магазинов указанной сети налоговиками выявлено и задокументировано проведение наличных расчетных операций при продаже товаров, в т. ч. подакцизных, без применения фискализованного РРО с выдачей искаженных расчетных документов на общую сумму более 6,3 млн гривен.

По результатам проверок налогоплательщиком в сети магазинов увеличены показатели среднесуточной выручки на 23%, при этом среднесуточные наличные расчеты выросли в 10−15 раз.

Кроме того, по инициативе ГНС работники налогового аудита ГУ ГНС в г. Харькове установили ФЛП, который совершает хозяйственные операции и использует похожую схему сокрытия доходов от налогообложения.

Такие незаконные действия налогоплательщика позволяют сделать выводы, что программный РРО, используемый субъектом хозяйствования, позволяет уклоняться от надлежащего учета и уплаты налогов.

ГНС благодарит добросовестных потребителей за своевременную реакцию на возможные нарушения, совершаемые недобросовестными налогоплательщиками при проведении расчетных операций.

Где проверить чек

В ГНС напомнили покупателям, что на веб-портале ГНС в разделе «Е-сервисы» функционирует поисковый сервис «Поиск фискального чека», размещенный по ссылке: https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check . Там можно произвести поиск чека РРО/ПРРО, проверить его подлинность и пресечь незаконную деятельность отдельных торговцев.

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