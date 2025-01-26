«Такси будущего»: Гамбург вводит новые требования на транспорт — Finance.ua

«Такси будущего»: Гамбург вводит новые требования на транспорт
С января 2025 г. в Гамбурге можно регистрировать только такси с нулевым уровнем выбросов.
Чтобы помочь таксопаркам перейти на «зеленые» автомобили, город предоставит финансовую поддержку — до 5000 евро на каждую машину.
Расширение требований в 2027 году
Также с января 2027 требование распространится на микроавтобусы и транспорт, оборудованный для перевозки людей на инвалидных колясках.
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По состоянию на 2025 год в Гамбурге работает почти 700 такси с электродвигателем, которые уже сэкономили более 11 000 тонн CO₂ с 2021 года.
Если весь таксопарк перевести на электромобили, ежегодная экономия может составить 25 000 тонн CO₂.
Электротакси в Гамбурге внедряют в рамках проекта «Такси будущего». В 2023 году город выделил на него миллион евро.
Также Гамбург инвестирует в установку зарядных станций на стоянках такси: профинансируют установку еще 12 штук, увеличив общее количество до 40.
Владельцы зарядных точек могут получить компенсацию до 10 000 евро за каждую станцию.
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