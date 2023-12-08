Сыну Байдена выдвинули новые обвинения в неуплате налогов — Finance.ua

Сыну Байдена выдвинули новые обвинения в неуплате налогов Сегодня 18:00 — Мир

Сыну Байдена выдвинули новые обвинения в неуплате налогов, Фото: nbcnews.com

Прокуроры предъявили сыну президента США Джо Байдена Гантеру Байдену новые обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам.

Об этом сообщает CNN

«Гантеру Байдену предъявлены обвинения в связи с продолжительным расследованием Министерства юстиции по неуплате им налогов», — говорится в сообщении.

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Согласно обвинению, Гантер Байден не уплатил налоги на сумму не менее 1,4 млн долларов в период с 2016 по 2019 годы.

Обвинительное заключение было подано в окружной суд центрального округа Калифорнии. Новые обвинения включают три уголовных преступления и шесть правонарушений. Утверждается, что вместо уплаты налогов Байден тратил миллионы на «экстравагантный образ жизни».

Сторона обвинения настаивает, что Гантер Байден «продолжал хорошо зарабатывать и безумно тратить деньги в 2018 году», а его расходы «увеличивались с ростом доходов».

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Хотя Гантер Байден в конечном итоге уплатил налоги с 2018 года, прокуроры утверждают, что он включил «неправдивые отчисления для бизнеса, чтобы уклониться от уплаты налогов с целью уменьшить значительные налоговые обязательства».

«В 2018 году ответчик потратил более 1,8 млн долларов, в том числе 722 тысяч долларов на снятие наличных, около 151 тысячи долларов на одежду и аксессуары и т. д. Ответчик не использовал эти средства для уплаты налогов», — говорится в обвинительном заключении.

В свою очередь адвокат Байдена Эбби Лоуэлл заявил, что исходя из фактов и закона, если бы фамилия Гантера была какой-то другой, обвинения в Делавере, а теперь и в Калифорнии не были бы предъявлены.

Напомним, сын президента США Гантер Байден не признал себя виновным в двух налоговых преступлениях после того, как соглашение о признании вины было разорвано.

Укрінформ По материалам:

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