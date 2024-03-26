SWIFT в течение 1−2 лет планирует запустить новую платформу цифровой валюты — Finance.ua

SWIFT в течение 1−2 лет планирует запустить новую платформу цифровой валюты Сегодня 12:13 — Финтех и Карты

SWIFT в течение 1−2 лет планирует запустить новую платформу цифровой валюты

Глобальная банковская сеть обмена сообщениями SWIFT планирует запустить новую платформу в течение следующих одного-двух лет, чтобы подключить волну разрабатываемых сейчас цифровых валют центральных банков к существующей финансовой системе.

Об этом сообщает Reuters.

Около 90% центральных банков мира сейчас изучают цифровые версии своих валют. Большинство не хочет отставать от Bitcoin и других криптовалют, но борется с технологическими сложностями.

Руководитель отдела инноваций SWIFT Ник Кериган заявил, что его последнее испытание, которое продолжалось 6 месяцев и в котором участвовало 38 членов группы центральных банков, коммерческих банков и расчетных платформ, было одним из крупнейших глобальных сотрудничеств по CBDC (Central Bank Digital Currency — цифровая валюта центрального банка и «токенированных» активов.

Он сосредоточен на том, чтобы CBDC разных стран могли использоваться вместе, даже если они построены на разных базовых технологиях или протоколах, тем самым уменьшая риски фрагментации платежной системы.

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Он также показал, что их можно использовать в очень сложных торговых или валютных платежах и потенциально автоматизировать, чтобы ускорить, так и снизить затраты на процессы.

Несмотря на то что временные рамки все еще могут сместиться, если запуск основных экономических CBDC будет отложен, выход из блокировки, когда это произойдет, станет серьезным толчком для сохранения доминирующей позиции SWIFT в межбанковской системе.

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В таких странах, как Багамские острова, Нигерия и Ямайка, уже работают CBDC. Китай хорошо продвинулся в реальных испытаниях электронного юаня. Европейский центральный банк также разрабатывает цифровой евро, а Банк международных расчетов, глобальная зонтичная группа центрального банка, проводит многочисленные трансграничные испытания.

Однако главным преимуществом SWIFT является то, что существующая сеть уже используется в более чем 200 странах и соединяет более 11 500 банков и фондов, которые используют ее для отправки триллионов долларов ежедневно.

Економічна Правда По материалам:

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