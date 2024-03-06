Перевод денег из Польши: как работает SWIFT (видео) — Finance.ua

Перевод денег из Польши: как работает SWIFT (видео) Сегодня 13:00 — Валюта

Перевод денег из Польши: как работает SWIFT (видео)

Один из надежных вариантов перевода денег из Польши в Украину — система банковских переводов SWIFT.

SWIFT используется, если необходимо произвести перевод непосредственно с банковского счета в иностранном банке. В 2023 году Польша заняла второе место среди всех стран, из которых клиенты получали банковские переводы через систему SWIFT: 12% всех переводов SWIFT были получены из Польши.

К примеру, клиенты банка ПУМБ получили через SWIFT около 100 тыс. переводов.

Чтобы получить деньги через SWIFT в ПУМБ , необходимо иметь счет в нужной валюте. Его можно открыть как в отделении банка, так и через Интернет-банк ПУМБ Online. После чего вы сможете получить реквизиты счета — их нужно предоставить отправителю денег. Банк автоматически зачислит денежные средства на ваш счет после получения информации о наличии перевода. Деньги зачисляются без комиссии. Доступные валюты — USD, EUR, PLN, GBP, CZK, CHF.

Срочность перевода определяется отправителем. По срочным переводам продолжительность сделки может составлять от нескольких минут до 1 дня, но есть отдельная комиссия за срочный перевод. Стандартное время получения перевода от 1 до 3 дней.

Самый простой способ отправить деньги через SWIFT — воспользоваться мобильным приложением ПУМБ Online. Банк подготовил соответствующую видеоинструкцию:

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