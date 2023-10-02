Банкам в россии запретили использовать SWIFT для внутренних переводов — Finance.ua

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Банкам в россии запретили использовать SWIFT для внутренних переводов

Фондовый рынок
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Банкам в россии запретили использовать SWIFT для внутренних переводов
Банкам в россии запретили использовать SWIFT для внутренних переводов
российским банкам с 1 октября запретили использовать SWIFT для передачи финансовой информации при переводах средств на территории рф.
Об этом сообщает российский «Интерфакс».
Согласно требованию Банка россии, банки должны передавать информацию о переводах внутри страны только через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а также через собственные банковские системы или услуги сторонних российских компаний, обеспечивающих передачу и хранение информации о финансовых сообщениях только на территории рф.
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Это требование не распространяется на трансграничные переводы, а также на случаи передачи информации в рамках платежной системы с целью рассмотрения заявлений клиентов относительно операций с использованием электронных средств платежа.
Система передачи финансовых сообщений в россии появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году, под которую попал в том числе ряд банков.
Агентство отмечает, что СПФС — это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи денежных сообщений как в россии, так и за ее пределами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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