Свет не будут выключаться для части прифронтовых территорий — глава «Укрэнерго»
Кабинет Министров работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий, где тяжелая гуманитарная ситуация и реальная угроза жизни из-за обстрелов.
Об этом сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью hromadske.
По его словам, в ближайшие дни правительство определит зоны, близкие к линии фронта, где отключения электроэнергии больше не будут применяться.
Кудрицкий также напомнил, что в настоящее время каждому облэнерго назначается определенное количество очередей для отключений. Эти очереди распределяются по всей стране таким образом, чтобы обеспечить более равномерное распределение бремени отключений между областями.
«Например, в определенное время во всех областях одновременно вводится одна и та же очередь отключений. И, конечно, эти очереди между собой постоянно меняются. Это позволяет снизить неравномерность и обеспечить более справедливое распределение объемов отключений в стране», — отметил глава «Укрэнерго».
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Напомним, с конца марта россияне совершили восемь массированных атак на украинскую энергетику. Оккупанты целенаправленно атаковали все большие тепловые и гидроэлектростанции Украины. Из-за значительных повреждений станции не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак. По всей стране почти каждый день действуют графики отключений света.
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