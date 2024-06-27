Свет не будут выключаться для части прифронтовых территорий — глава «Укрэнерго» Сегодня 15:15 — Энергетика

Свет не будут выключаться для части прифронтовых территорий — глава «Укрэнерго»

Кабинет Министров работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий, где тяжелая гуманитарная ситуация и реальная угроза жизни из-за обстрелов.

Об этом сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью hromadske

По его словам, в ближайшие дни правительство определит зоны, близкие к линии фронта, где отключения электроэнергии больше не будут применяться.

Кудрицкий также напомнил, что в настоящее время каждому облэнерго назначается определенное количество очередей для отключений. Эти очереди распределяются по всей стране таким образом, чтобы обеспечить более равномерное распределение бремени отключений между областями.

«Например, в определенное время во всех областях одновременно вводится одна и та же очередь отключений. И, конечно, эти очереди между собой постоянно меняются. Это позволяет снизить неравномерность и обеспечить более справедливое распределение объемов отключений в стране», — отметил глава «Укрэнерго».

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Напомним, с конца марта россияне совершили восемь массированных атак на украинскую энергетику. Оккупанты целенаправленно атаковали все большие тепловые и гидроэлектростанции Украины. Из-за значительных повреждений станции не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак. По всей стране почти каждый день действуют графики отключений света.

hromadske По материалам:

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