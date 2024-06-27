Украина может пройти зиму с минимально возможными отключениями — глава Госэнергонадзора Сегодня 09:48 — Энергетика

Украина может пройти зиму с минимально возможными отключениями — глава Госэнергонадзора

Если в Украине удастся эффективно реализовать планируемые восстановительные работы на поврежденных энергообъектах, а также усилить защиту ПВО, страна может пройти зиму с минимально возможными отключениями электроэнергии.

Об этом сообщила Государственная инспекция энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) со ссылкой на ее главу Руслана Слободяна.

«Все будет зависеть от того, сколько генерации удастся отремонтировать к началу зимы. И, что очень важно, насколько сможем защитить объекты критической инфраструктуры системами противовоздушной обороны», — сказал он в эфире «Суспільного».

По его словам, пока рано делать прогнозы на зиму, и точно не следует ориентироваться на сегодняшнюю ситуацию в энергосистеме, поскольку аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах ведутся в круглосуточном режиме.

Как отметил Слободян, сегодняшняя ситуация в энергосистеме напряженная, но в целом контролируемая. Дефицит генерирующих мощностей сохраняется в течение всех суток.

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Он напомнил, что главной причиной возникновения дефицита генерирующих мощностей являются массированные ракетно-дроновые удары врага, из-за которых потеряно более 9 ГВт маневровой генерации. Также часть генерации выведена в плановый ремонт.

«Плановые ремонтные работы обычно проводятся летом. Раньше был достаточный резерв генерирующих мощностей. На сегодняшний день из-за обстрелов мы этот резерв временно потеряли», — констатировал глава Госэнергонадзора.

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