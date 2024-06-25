Зимой украинцам могут давать свет по 8−10 часов в день, — нардеп Сегодня 07:03 — Энергетика

Зимой украинцам могут давать свет по 8−10 часов в день, — нардеп

Зимой при температуре воздуха 0 °C свет может не выключаться по 8−10 часов. Если температура будет опускаться ниже нуля, то дефицит будет больше. Об этом в эфире День. LIVE заявил народный депутат, глава парламентского подкомитета по вопросам энергосбережения Сергей Нагорняк.

«По моему мнению, я давал ранее эти прогнозы, все будет зависеть от того, какая будет зима, какие температурные режимы будут и будет зависеть, что мы успеем к зиме восстановить, что построить из нового. И будут ли новые обстрелы или не будут.

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Я считаю, что у нас уже будет где-то 8−10 часов (электричества — ред.) в сутки при температуре ноль градусов. При температуре, например, минус 10 градусов, то дефицит соответственно будет больше. Это утренние и вечерние пики, потому что мы будем больше потреблять и будет больше ограничение", — говорит Нагорняк.

Нардеп также добавил, что каждый новый Patriot, который получит Украина, сможет сбивать достаточное количество ракет, чтобы уберечь нашу критическую инфраструктуру.



Отметим, в Минэнерго говорят, что делать прогнозы относительно того, какой будет ситуация с энергетикой в ​​Украине в осенне-зимний период, еще рано.

УНН По материалам:

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