Существуют ли ограничения по количеству видов деятельности в реестре «единщиков» — Finance.ua

Существуют ли ограничения по количеству видов деятельности в реестре «единщиков»

Сегодня 09:16 — Казна и Политика

Существуют ли ограничения по количеству видов деятельности в реестре «единщиков»

Регистрация предприятия как плательщика единого налога осуществляется путем внесения соответствующих записей в реестр плательщиков единого налога.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

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Нормами налогового кодекса установлено, что в заявлении о применении упрощенной системы налогообложения указываются выбранные субъектом хозяйствования виды хозяйственной деятельности согласно КВЭД ДК 009:2010.

В реестр плательщиков единого налога вносятся, в частности, сведения о видах хозяйственной деятельности.

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Так, на основании поданного ФЛП заявления о применении упрощенной системы налогообложения в реестр плательщиков единого налога вносятся сведения о видах хозяйственной деятельности при условии, что эти виды деятельности дают право применять упрощенную систему налогообложения.

При этом НКУ не предусмотрены ограничения для физических лиц — предпринимателей по количеству видов деятельности, которые могут быть внесены в реестр плательщиков единого налога.

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