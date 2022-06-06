Существуют ли ограничения по количеству видов деятельности в реестре «единщиков» — Finance.ua

Нормами налогового кодекса установлено, что в заявлении о применении упрощенной системы налогообложения указываются выбранные субъектом хозяйствования виды хозяйственной деятельности согласно КВЭД ДК 009:2010.
В реестр плательщиков единого налога вносятся, в частности, сведения о видах хозяйственной деятельности.
Так, на основании поданного ФЛП заявления о применении упрощенной системы налогообложения в реестр плательщиков единого налога вносятся сведения о видах хозяйственной деятельности при условии, что эти виды деятельности дают право применять упрощенную систему налогообложения.