Существуют ли ограничения по количеству видов деятельности в реестре «единщиков» — Finance.ua
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Существуют ли ограничения по количеству видов деятельности в реестре «единщиков»

Сегодня 09:16Казна и Политика
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Существуют ли ограничения по количеству видов деятельности в реестре «единщиков»Существуют ли ограничения по количеству видов деятельности в реестре «единщиков»
Регистрация предприятия как плательщика единого налога осуществляется путем внесения соответствующих записей в реестр плательщиков единого налога.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
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Нормами налогового кодекса установлено, что в заявлении о применении упрощенной системы налогообложения указываются выбранные субъектом хозяйствования виды хозяйственной деятельности согласно КВЭД ДК 009:2010.
В реестр плательщиков единого налога вносятся, в частности, сведения о видах хозяйственной деятельности.
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Так, на основании поданного ФЛП заявления о применении упрощенной системы налогообложения в реестр плательщиков единого налога вносятся сведения о видах хозяйственной деятельности при условии, что эти виды деятельности дают право применять упрощенную систему налогообложения.
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При этом НКУ не предусмотрены ограничения для физических лиц — предпринимателей по количеству видов деятельности, которые могут быть внесены в реестр плательщиков единого налога.

Проверки ФЛП во время войны

По материалам: Finance.ua
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