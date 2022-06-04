Деятельность ФЛП в условиях войны — Finance.ua

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Деятельность ФЛП в условиях войны

Сегодня 09:01Личные финансы
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Деятельность ФЛП в условиях войныДеятельность ФЛП в условиях войны, freepik.com
Военное вторжение россии на территорию Украины усложнило условия ведения предпринимательской деятельности. В то же время правительство приняло ряд решений, позволяющих физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) дистанционно получать государственные услуги, необходимые для осуществления своей деятельности во время действия военного положения.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Услуги для ФЛП на портале Дія

Открыть ФЛП в условиях войны можно в Портале «Дія». Для этого достаточно заполнить электронную форму на портале и подтвердить данные электронной подписью. Таким же образом можно прекратить предпринимательскую деятельность. Такие услуги бесплатны.
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Также на Портале «Дія» с недавних пор предприниматели могут воспользоваться новой услугой — єДекларація. Это документ, который во время военного положения заменит определенные виды разрешительных документов, необходимых для осуществления предпринимателями хозяйственной деятельности.
Подать єДекларацію могут предприниматели:
  • у которых истек срок действия разрешительных документов до начала военного положения;
  • планирующие вести лицензированную деятельность;
  • которые из-за войны изменили вид деятельности и начинают вести деятельность, для которой требуется лицензия.

Открытие счета для совершения банковских операций

Для хранения денежных средств и всех видов банковских операций предприниматель по собственному выбору открывает счет в любом банке Украины на условиях договора.
Однако необходимо четко разделять банковский счет для осуществления предпринимательской деятельности и личный, поскольку гражданские и предпринимательские доходы облагаются налогом по разным правилам.
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С 2017 года гарантии Фонда гарантирования вкладов распространяются и на счета ФЛП. На время действия военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения гарантируется 100% средств на счете. По истечении трехмесячного срока сумма гарантированного возмещения составит 600 тыс. грн.

Проверки ФЛП во время войны

По материалам: Finance.ua
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