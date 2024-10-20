Сумма экологического ущерба Украины из-за российской агрессии — Finance.ua

Сумма экологического ущерба Украины из-за российской агрессии Сегодня 07:12 — Казна и Политика

Сумма экологического ущерба Украины из-за российской агрессии, Фото: armyinform

россия нанесла Украине экологический ущерб по меньшей мере на 2,6 триллиона гривен.

Об этом рассказала глава Министерства окружающей среды Светлана Гринчук в интервью «Укринформу».

По ее словам, ущерб, причиненный окружающей среде, является одним из самых больших в денежном эквиваленте, так как это огромное количество поврежденных и уничтоженных сельскохозяйственных земель, лесных угодий природоохранного и промышленного статуса, загрязненных бассейнов наших водных артерий. Огромные заминированные и загрязненные взрывчатыми предметами территории.

Гринчук отметила, из-за обстрелов рф ежедневно происходят пожары, охватывающие сотни гектаров леса.

Для укрощения огня, говорит руководитель Минсреды, чрезвычайники не могут использовать все возможные средства из-за заминирования. На сегодняшний день более полумиллиона гектаров лесов заминированы.

«Только с начала года пожарами повреждено более 23 тыс. га лесов. Ежедневно эта цифра увеличивается. На сегодняшний день 20% природоохранных территорий Украины — под оккупацией или в зоне боевых действий. Ориентировочный ущерб только природно-заповедному фонду Украины, рассчитанный нашими специалистами, составляет почти 650 млрд грн», — резюмировала она.

Напомним, по предварительным оценкам, в результате боевых действий российской федерации в Украине разрушены или повреждены более 50% жилищного фонда, а некоторые из населенных пунктов почти не имеют уцелевших зданий.

Укрінформ По материалам:

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