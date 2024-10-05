Косвенные убытки экономики Украины из-за вторжения рф превысили $1,1 трлн: какие сектора пострадали больше всего — Finance.ua

Косвенные убытки экономики Украины из-за вторжения рф превысили $1,1 трлн: какие сектора пострадали больше всего
По состоянию на июль 2024 года косвенные экономические потери Украины из-за полномасштабного вторжения россии превысили $1,1 триллиона.
Такую оценку обнародовала Киевская школа экономики (KSE).
«С начала полномасштабного вторжения общая сумма косвенных потерь для Украины, включая текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости, оценивается в $1,164 трлн и $385,7 млрд соответственно», — говорится в сообщении.
Какие секторы понесли наибольшие потери
По оценкам аналитиков KSE, наибольшие косвенные потери понесли производительные сектора экономики.
В частности, потери в торговле составляют 450,5 млрд долл., в промышленности вместе со строительством и услугами — 409,9 млрд долл., а в сельском хозяйстве — 83,1 млрд долл.
Читайте также
Значительные потери также понесли инфраструктурные сектора. В энергетике они составляют 43,1 млрд долл., а в транспорте — 38,8 млрд долл.
Экономика Украины испытывает значительные дополнительные затраты. Самые большие из них:
- разминирование — 42 млрд долл.;
- жилищный сектор — 22,4 млрд долл. (из них 15,4 млрд долл. — дополнительные расходы граждан на аренду жилья);
- социальные выплаты — 10 млрд долл.;
- демонтаж разрушенных объектов — 13,4 млрд долл.
Другие отрасли также понесли существенные убытки: IT и цифровая инфраструктура — 19,3 млрд долл., образование и наука — 14,5 млрд долл., здравоохранение — 11,4 млрд долл.
Потери в сферах культуры, спорта и туризма достигли 7,3 млрд долл., а в финансовом секторе — 4,3 млрд долл. Для восстановления жилищно-коммунального хозяйства требуется дополнительно 7,7 млрд долл.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью