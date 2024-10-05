Косвенные убытки экономики Украины из-за вторжения рф превысили $1,1 трлн: какие сектора пострадали больше всего — Finance.ua

Косвенные убытки экономики Украины из-за вторжения рф превысили $1,1 трлн: какие сектора пострадали больше всего Сегодня 12:09 — Казна и Политика

Косвенные убытки экономики Украины из-за вторжения рф превысили $1,1 трлн: какие сектора пострадали больше всего

По состоянию на июль 2024 года косвенные экономические потери Украины из-за полномасштабного вторжения россии превысили $1,1 триллиона.

Такую оценку обнародовала Киевская школа экономики (KSE).

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«С начала полномасштабного вторжения общая сумма косвенных потерь для Украины, включая текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости, оценивается в $1,164 трлн и $385,7 млрд соответственно», — говорится в сообщении.

Какие секторы понесли наибольшие потери

По оценкам аналитиков KSE, наибольшие косвенные потери понесли производительные сектора экономики.

В частности, потери в торговле составляют 450,5 млрд долл., в промышленности вместе со строительством и услугами — 409,9 млрд долл., а в сельском хозяйстве — 83,1 млрд долл.

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Значительные потери также понесли инфраструктурные сектора. В энергетике они составляют 43,1 млрд долл., а в транспорте — 38,8 млрд долл.

Экономика Украины испытывает значительные дополнительные затраты. Самые большие из них:

разминирование — 42 млрд долл.;

жилищный сектор — 22,4 млрд долл. (из них 15,4 млрд долл. — дополнительные расходы граждан на аренду жилья);

социальные выплаты — 10 млрд долл.;

демонтаж разрушенных объектов — 13,4 млрд долл.

Другие отрасли также понесли существенные убытки: IT и цифровая инфраструктура — ​​19,3 млрд долл., образование и наука — 14,5 млрд долл., здравоохранение — 11,4 млрд долл.

Потери в сферах культуры, спорта и туризма достигли 7,3 млрд долл., а в финансовом секторе — 4,3 млрд долл. Для восстановления жилищно-коммунального хозяйства требуется дополнительно 7,7 млрд долл.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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