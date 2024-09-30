Вопрос экономического бронирования до сих пор дискутируется — Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что экономическое бронирование нужно было давно ввести. В то же время этот вопрос до сих пор дискутируется из-за своей сложности.
Об этом министр заявил в ходе дискуссии от lb.ua.
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«Когда вы общаетесь с военными, вы их никогда не убедите, что это нужно делать. Никогда. Они говорят: давайте мы тоже сейчас 35 тысяч заплатим и пойдем немного отдохнем. И на этот вопрос я не знаю ответа», — отметил Марченко.
Министр напомнил, что механизм бронирования в стране существует — забронирован уже миллион мужчин.
«Поэтому, будь это действительно прозрачный способ, когда ты платишь налоги, регистрируешься, и это тебе позволяет как минимум быть гарантированным, что тебя не поймают, сразу не „упакуют“ и не отправят куда-то без твоего ведома, было бы лучше», — добавил он.
По словам Марченко, дискуссия непростая, потому что должна сочетаться с планами мобилизации, с пониманием того, что там происходит.
«Вопрос экономического бронирования до сих пор дискутируется», — отметил Марченко.
Напомним, в Украине планируется ввести экономическое бронирование от мобилизации. Для того чтобы его получить, военнообязанные мужчины должны будут платить от 20 до 30 тысяч гривен ежемесячно.
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