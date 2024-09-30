Вопрос экономического бронирования до сих пор дискутируется — Марченко Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Вопрос экономического бронирования до сих пор дискутируется — Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что экономическое бронирование нужно было давно ввести. В то же время этот вопрос до сих пор дискутируется из-за своей сложности.

Об этом министр заявил в ходе дискуссии от lb.ua.

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«Когда вы общаетесь с военными, вы их никогда не убедите, что это нужно делать. Никогда. Они говорят: давайте мы тоже сейчас 35 тысяч заплатим и пойдем немного отдохнем. И на этот вопрос я не знаю ответа», — отметил Марченко.

Министр напомнил, что механизм бронирования в стране существует — забронирован уже миллион мужчин.

«Поэтому, будь это действительно прозрачный способ, когда ты платишь налоги, регистрируешься, и это тебе позволяет как минимум быть гарантированным, что тебя не поймают, сразу не „упакуют“ и не отправят куда-то без твоего ведома, было бы лучше», — добавил он.

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По словам Марченко, дискуссия непростая, потому что должна сочетаться с планами мобилизации, с пониманием того, что там происходит.

«Вопрос экономического бронирования до сих пор дискутируется», — отметил Марченко.

Напомним, в Украине планируется ввести экономическое бронирование от мобилизации. Для того чтобы его получить, военнообязанные мужчины должны будут платить от 20 до 30 тысяч гривен ежемесячно.

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