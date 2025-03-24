Суды проверяют, дошла ли до адресата повестка ТЦК, по трекеру «Укрпочты» — Finance.ua

Суды проверяют, дошла ли до адресата повестка ТЦК, по трекеру «Укрпочты» Сегодня 20:39

Суды проверяют, дошла ли до адресата повестка ТЦК, по трекеру «Укрпочты»

Повестки ТЦК, которые военнообязанным рассылают через «Укрпочту», не всегда доходят до адресатов, несмотря на то, что Кабмин выделил средства на печать и отправку повесток, сформированных в электронном виде с помощью реестра «Оберег».

Суды доказывают, что это происходит не по вине военнообязанных.

По новой процедуре можно массово формировать повестки в автоматическом режиме через реестр «Оберег». ТЦК берет оттуда данные об адресе лица, формирует повестку, и она распечатывается и отправляется письмом.

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Как показывает практика, апелляционные административные суды при пересмотре решений местных судов по делам о штрафах от ТЦК начали проверять движение повесток, направленных через «Укрпочту», и обнаружили некоторые интересные детали.

Например, Восьмой апелляционный административный суд установил, что почтовая отправка от ТЦК была возвращена из-за «отсутствия адресата по указанному адресу» 15.10.2024. В то же время ТЦК вызвал мужчину на 14.10.2024 года. Таким образом, повестка вернулась в ТЦК на следующий день, который был определен для явки истца в ТЦК.

Поэтому апелляция 18 февраля 2025 года по делу № 162/999/24 решила, что истец не считается надлежащим образом оповещенным.

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Случаи, когда лицо фактически не было уведомлено о повестке, не редкость. Мужчины обнаруживают, что на них наложен штраф, хотя их не уведомляли о необходимости явки в ТЦК или они вообще не подлежат мобилизации — и пишут об этом в соцсетях.

Предусмотрено, что повестку при доставке по указанному адресу будут вручать лично адресату (получателю):

Если адресат по адресу на заказном письме отсутствует, то работник «Укрпочты» должен проинформировать адресата по имеющемуся номеру телефона и/или вложить в почтовый ящик уведомление о поступлении заказного письма с пометкой «Повестка ТЦК». Если в течение 3 рабочих дней после этого адресат не явился для получения заказного письма с пометкой «Повестка ТЦК», работник почты ставит отметку «Адресат отсутствует по указанному адресу», подписывается и ставит почтовый штемпель. Не позднее следующего рабочего дня почтальон возвращает письмо с повесткой к отправителю, что и станет «должным уведомлением», после чего ТЦК может вынести постановление о штрафе.

Адресат отказался подписывать отказ от повестки:

Если адресат отказывается подписать факт отказа от получения заказного письма с пометкой «Судебная повестка» или «Повестка ТЦК», почтальон делает отметку «Адресат отказался». Не позднее чем на следующий рабочий день возвращает письмо отправителю. Заказное письмо считается неврученным. Такие отправки вместе с бланком уведомления о вручении возвращаются по обратному адресу ТЦК с указанием причины невручения.

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