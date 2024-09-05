Суд взыскал в доход государства долги ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергом — Finance.ua

Суд взыскал в доход государства долги ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергом Сегодня 13:32 — Казна и Политика

Суд взыскал в доход государства долги ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергом

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции, наложив санкции на российского олигарха Аркадия Ротенберга, его сына и двух предпринимателей. Санкции, предусмотренные статьей, включали взыскание в доход государства прав требования по кредитному договору к ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к российскому бизнесмену, его сыну и еще двум лицам, и применила к ним санкцию, предусмотренную пунктом 1−1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины „О санкциях“», — говорится в сообщении.

ВАКС принял решение взыскать в доход государства:

Право требования по кредитному договору между ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» и компанией «Ethoder Investments Limited», включая задолженность по кредиту в размере 148,5 миллиона долларов и задолженность по процентам в сумме 67,6 миллиона долларов.

Право требования по договору ипотеки между ООО «Инвестиционный союз Лыбидь» и компанией Ethoder Investments Limited.

Право требования по договору залога между ООО «Авангард-Виларти» и компанией «Ethoder Investments Limited».

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

Напомним, 11 июня Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск с просьбой списать права требования по кредиту компании-владельца торгового центра Ocean Plaza в Киеве перед кипрской компанией российского олигарха Аркадия Ротенберга, что позволит Фонду государственного имущества запустить процесс приватизации ТРЦ.

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Формальным владельцем Ocean Plaza было украинское ООО «ИС Лыбидь». Деньги на покупку Ocean Plaza общество получило от материнской Ethoder Investments Limited в кредит.

Сумма кредита составила 150 миллионов долларов с процентной ставкой 20% годовых в долларах. В качестве залога для обеспечения этой сделки использовали будущий объект недвижимости. Компания Ethoder сейчас принадлежит Ротенбергам.

Как известно, Ротенбергам принадлежало 66,65% в уставном капитале ООО «ИС «Лыбидь».

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Высший антикоррупционный суд установил, что с 2013 по 2020 год ООО «ИС Лыбидь» выплатило 249,8 миллиона долларов процентов. Все это время выплачивали только проценты, оставляя основную сумму задолженности неизменной, чтобы выводить прибыль на оффшоры Кипра.

Для того чтобы Ротенберг действительно лишился Ocean Plaza как актива и не смог через суд требовать от государства долг, Минюст и подал иск.

В августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza, среди конечных бенефициарных владельцев которого были граждане россии, передали в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов.

Весной 2023 года Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов. В частности, речь шла об этом торгово-развлекательном центре.

Позже стало известно, что Ocean Plaza перешел в собственность государства — решение о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, вступило в силу. А в июне Кабинет Министров Украины передал уже государственную часть Ocean Plaza в управление Фонда госимущества.

Фонд государственного имущества Украины готовит к продаже государственную долю в ТРЦ «Ocean Plaza». Стартовая цена актива составляет 1,65 миллиарда гривен.

Діло По материалам:

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