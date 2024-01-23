российские олигархи Ротенберги не уплатили в Украине более 500 млн грн налогов — глава Нацполиции Сегодня 03:33 — Криминал

российские олигархи Ротенберги, владевшие торгово-развлекательным центром Оcean Рlaza в Киеве, не уплатили в госбюджет Украины налогов на сумму более 500 млн грн в 2016—2021 годах.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский, передает «Интерфакс-Украина».

«Имеем ряд уголовных производств, которые мы сопровождаем, есть резонансные уголовные производства — это всем известное ООО «Лыбидь» (ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь». — Ред.), это российские олигархи — Игорь и Аркадий Ротенберги, которым принадлежит «Океан Плаза». И было установлено, что в течение 2016−2021 годов указанное предприятие уклонилось от налогообложения, не уплачено 546 млн грн», — сказал Выговский на пресс-конференции в понедельник.

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По словам Выговского, Национальная полиция Украины с начала войны поставила на финансовый контроль операции 7 тыс. резидентов, которые имели «хозяйственные отношения с российской федерацией и республикой беларусь, и таким образом предотвратила выведение средств на общую сумму более 200 млрд грн в страну-агрессор».

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