Суд в США снова признал Google нарушительницей антимонопольных законов — Finance.ua

Суд в США снова признал Google нарушительницей антимонопольных законов Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

Суд в США снова признал Google нарушительницей антимонопольных законов

Федеральная судья Леони Бринкима постановила, что Google использовала незаконные методы для сохранения монополии в области технологий онлайн-рекламы. Это уже второй за год приговор против компании за нарушение антимонопольного законодательства.

Об этом пишет Reuters.

Суд решил, что Google нарушила антимонопольное законодательство, монополизировав рынки серверов рекламы для издателей (publisher ad servers), а также рекламных бирж (ad exchanges), обеспечивающих взаимодействие между покупателями и продавцами цифровой рекламы. Судья отметила, что истец не смог доказать наличие монополии Google на рынке рекламных сетей для рекламодателей (advertiser ad networks).

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Это постановление может позволить требовать радикальных мер относительно компании, включая распределение рекламного бизнеса Google. Министерство юстиции США уже заявляло, что Google должна продать как минимум свой сервис Google Ad Manager, включающий сервер рекламы для издателей и рекламную биржу.

Таким образом, Google могут заставить продать активы или изменить методы ведения бизнеса. Если суд утвердит такие меры, это может значительно ослабить положение Google на рынке.

Во время суда истцы утверждали, что Google использовала классические методы построения монополии. Например, устраняла конкурентов через слияния и поглощения компаний, блокировала клиентов в своей экосистеме и контролировала ход транзакций на рынке цифровой рекламы.

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В свою защиту Google заявила, что претензии относятся преимущественно к периоду, когда компания только разрабатывала инструменты для взаимодействия с продуктами конкурентов. Кроме того, защита утверждала, что обвинения игнорировали конкуренцию со стороны таких технологических компаний, как Amazon и Comcast, особенно в условиях смещения рекламных расходов в сторону мобильных приложений и потокового видео.

«Действия Google — это история инноваций в ответ на конкуренцию», — заявила ведущий адвокат компании Карен Данн.

Это решение дополняет другой вердикт, вынесенный в августе 2024 г., когда федеральный суд США признал Google монополистом в сфере поиска. В настоящее время Министерство юстиции добивается разделения компании. Оба дела и возможные судебные запреты на слияние и приобретение могут привести к существенным структурным изменениям в Google, ограничив ее влияние на инфраструктуру интернет-рекламы и уменьшив общее влияние в сети.

theБабель По материалам:

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