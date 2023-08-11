Суд разрешил конфисковать завод российского сенатора в Конотопе — Finance.ua

Суд разрешил конфисковать завод российского сенатора в Конотопе Сегодня 11:47 — Казна и Политика

Суд разрешил конфисковать завод российского сенатора в Конотопе

Высший антикоррупционный суд принял решение по иску Министерства юстиции Украины о применении санкций в виде взыскания активов в доход государства к сенатору совета федерации рф Сергею Калашнику.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Фейсбуке.

«10 августа 2023 года Высший антикоррупционный суд принял решение по делу по иску Министерства юстиции Украины о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства к сенатору совета федерации рф Калашнику Сергею Викторовичу», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что решением ВАКС в доход государства взыскано 100% уставного капитала ООО «Мотордеталь — Конотоп».

В министерстве объясняют, что ООО «Мотордеталь-Конотоп» является одним из крупнейших заводов в Европе, который занимается производством гильз цилиндров для автомобильных, тракторных, корабельных, тепловозных и стационарных двигателей внутреннего сгорания.

История предприятия берет начало в 1943 году, когда была организована работа машинно-тракторной мастерской для мелкого ремонта автомобильной и сельскохозяйственной техники.

Известными покупателями продукции компании являются Iveco, Mercedes-Benz, Man, Volvo, Renault, Scania, CAT, Rolls-Royce. Производственная мощность предприятия — 5 000 000 гильз цилиндров в год.

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По информации Минюста, Сергей Калашник, 31 марта 1978 года рождения, гражданин рф, российский политический деятель и предприниматель, с 2011 года член партии «Единая Россия», в том же году был избран депутатом областной думы Костромской области рф.

С 5 октября 2020 года занимает должность сенатора совета федерации федерального собрания рф от исполнительного органа государственной власти Костромской области, член Комитета совета федерации по экономической политике.

Отмечается, что Калашник в составе совета федерации рф голосовал за согласование законов о ратификации «договоров» о признании так называемых «ЛНР», «ДНР», а также после начала полномасштабного вторжения голосовал за согласование федеральных законов, касающихся «легализации» аннексии территорий Украины.

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Также Калашник способствовал подготовке рф к вооруженной агрессии против Украины путем поставки с подконтрольного предприятия продукции, которая использовалась для изготовления военной техники.

Как сообщалось, 2 августа 2023 года Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к гражданину российской федерации Сергею Калашнику.

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Укрінформ По материалам:

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