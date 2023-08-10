Бюджетный дефицит агрессора: как выросли расходы россии на войну — Finance.ua

Бюджетный дефицит агрессора: как выросли расходы россии на войну Сегодня 13:35

Агентство Reuters со ссылкой на полученный агентством документ правительства страны-агрессора сообщает, что россия удвоила расходы на оборону в 2023 году до более чем 100 млрд долл., что составляет треть всех государственных расходов.

В документе говорится, что только в первом полугодии 2023 года россия направила на армию 5,59 трлн рублей (54 млрд долл.).

Также писали о прогнозе объемов внешнего финансирования в части доходов бюджета Украины. Минфин прогнозирует, что пополнение бюджета-2024 из внешних источников будет не меньше, чем в 2023 году.

За первые семь месяцев 2023 года общий дефицит российского бюджета достиг 2,82 трлн рублей (примерно $29,3 млрд по нынешнему курсу), тогда как год назад за тот же период в нем был профицит 557 млрд рублей. В федеральном бюджете россии на 2023 год заложен дефицит в размере 2,9 трлн рублей, то есть почти весь дефицит уже сформирован в течение января-июля.

Согласно новой оценке агентства, расходы на армию в 2023 году составляют 9,7 трлн рублей, что отражает лишь одну треть от общего плана расходов в 29,05 трлн рублей и является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Минфин прогнозирует объем внешнего финансирования в бюджете 2024 — не меньше, чем в 2023 году.

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