Суд постановил взыскать с рф 1,9 млрд грн по иску Фонда гарантирования вкладов — Finance.ua

Суд постановил взыскать с рф 1,9 млрд грн по иску Фонда гарантирования вкладов
23 января 2024 года Хозяйственный суд г. Киева принял решение о взыскании с рф в лице министерства юстиции российской федерации более 1,9 млрд грн ущерба, причиненного действиями государства-агрессора ПАО «Коммерческий банк «Український фінансовий світ».
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов.
Напомним, головной офис и почти все активы ПАО «КБ «УФС» находились в г. Донецке и фактически потеряны в результате временной оккупации Донецка и других территорий ОРДЛО подконтрольными россии военными террористическими группировками. Банк был признан неплатежеспособным постановлением НБУ от 14.08.2014 «Об отнесении ПАО «Коммерческий банк «Український фінансовий світ»» к категории неплатежеспособных», на основании чего 15 августа 2014 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в нем временную администрацию.
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Общая сумма иска по объему утраченных активов банка на временно оккупированных территориях составила 1,9 млрд грн.
«Судебные решения, подтверждающие ответственность страны-агрессора за нанесенный ущерб, чрезвычайно важны. Поскольку они закладывают правовую основу в перспективе для возмещения потерь, причиненных россией за годы вооруженной агрессии. Это вопрос экономический и моральный: все разрушения и убытки, понесенные банками и их клиентами в результате развязанной россией войны, должно покрыть государство-агрессор. Такие процессы сложные и длительные, однако Фонд гарантирования будет продолжать работу по доказыванию всех подобных фактов в судах», — заявил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.
Согласно законодательству, ответчик может обжаловать решение суда в течение 30 дней со дня его обнародования.
Справка Finance.ua:
- Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам Банка 463,9 млн грн гарантированного возмещения по вкладам.
- Существует несколько вариантов, как можно получить выплату вклада из обанкротившегося банка.
- Лично обратиться в ближайшее отделение банка-агента с паспортом и идентификационным кодом и получить денежные средства. Никаких заявлений писать не нужно.
- Дистанционно через телефонный звонок обратиться в один из пяти банков-агентов — ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Банк «Пивденный», Таскомбанк. Следует пройти идентификацию лица и указать счет, на который средства будут перечислены.
- Через приложение «Дія».
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