Суд постановил взыскать с рф 1,9 млрд грн по иску Фонда гарантирования вкладов — Finance.ua

Суд постановил взыскать с рф 1,9 млрд грн по иску Фонда гарантирования вкладов Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Суд постановил взыскать с рф 1,9 млрд грн по иску Фонда гарантирования вкладов

23 января 2024 года Хозяйственный суд г. Киева принял решение о взыскании с рф в лице министерства юстиции российской федерации более 1,9 млрд грн ущерба, причиненного действиями государства-агрессора ПАО «Коммерческий банк «Український фінансовий світ».

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов.

Читайте также ФГОФО выставил на продажу активы банков на сумму 4,9 млрд грн

Напомним, головной офис и почти все активы ПАО «КБ «УФС» находились в г. Донецке и фактически потеряны в результате временной оккупации Донецка и других территорий ОРДЛО подконтрольными россии военными террористическими группировками. Банк был признан неплатежеспособным постановлением НБУ от 14.08.2014 «Об отнесении ПАО «Коммерческий банк «Український фінансовий світ»» к категории неплатежеспособных», на основании чего 15 августа 2014 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в нем временную администрацию.

Общая сумма иска по объему утраченных активов банка на временно оккупированных территориях составила 1,9 млрд грн.

«Судебные решения, подтверждающие ответственность страны-агрессора за нанесенный ущерб, чрезвычайно важны. Поскольку они закладывают правовую основу в перспективе для возмещения потерь, причиненных россией за годы вооруженной агрессии. Это вопрос экономический и моральный: все разрушения и убытки, понесенные банками и их клиентами в результате развязанной россией войны, должно покрыть государство-агрессор. Такие процессы сложные и длительные, однако Фонд гарантирования будет продолжать работу по доказыванию всех подобных фактов в судах», — заявил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

Согласно законодательству, ответчик может обжаловать решение суда в течение 30 дней со дня его обнародования.

Справка Finance.ua:

Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам Банка 463,9 млн грн гарантированного возмещения по вкладам.

Существует несколько вариантов, как можно получить выплату вклада из обанкротившегося банка.

Лично обратиться в ближайшее отделение банка-агента с паспортом и идентификационным кодом и получить денежные средства. Никаких заявлений писать не нужно.

Дистанционно через телефонный звонок обратиться в один из пяти банков-агентов — ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Банк «Пивденный», Таскомбанк. Следует пройти идентификацию лица и указать счет, на который средства будут перечислены.

Через приложение «Дія».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.