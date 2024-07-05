Суд отменил штраф военнообязанному, не обновившему данные в ТЦК: как так получилось — Finance.ua

Суд отменил штраф военнообязанному, не обновившему данные в ТЦК: как так получилось Сегодня 18:30 — Личные финансы

Суд отменил штраф военнообязанному, не обновившему данные в ТЦК: как так получилось

В Николаеве суд отменил штраф в 25,5 тысячи гривен, который ТЦК наложил на мужчину. По новому закону о мобилизации, граждан нельзя наказывать за несообщение уже имеющихся у государства данных.

Установлено, что с октября 2009 года мужчина женился, стал отцом и сменил место работы, но не обновлял эти данные в военкомате.

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Согласно части 11 статьи 38 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», истец должен был в течение семи дней после женитьбы, рождения детей или смены места работы уведомить об этом военный учет.

В то же время, согласно Закону «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», реестр «Оберіг» уже включает персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов. Для формирования этой базы данных посредством электронного взаимодействия ЦИК, ГНС, ГМС предоставляют информацию обо всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Следовательно, информацию, которую истец не обновил, ответчик должен был получить из реестров, к которым имеет доступ в электронном виде. Суд пришел к выводу, что вина истца не доказана «вне разумного сомнения», поэтому постановление о штрафе отменено.

«Мы сейчас внесли норму, что штраф налагается только на тех, кто уклоняется от военного учета, по которым нет интеграции с другими реестрами. К примеру, если есть интеграция с реестром места жительства, и мы можем сделать запросы по человеку и получить данные о месте жительства, то человек ничего не нарушает, не приходя и не обновляя данные о месте жительства. Нет оснований, в КУоАП есть четкая норма, что штраф применяется к нарушителям, только когда по этим данным нет обмена с другими реестрами» — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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