Суд отказал «Азовмашу» во взыскании 19,5 млн долларов с россии за утраченное имущество в Мариуполе — Finance.ua

Суд отказал «Азовмашу» во взыскании 19,5 млн долларов с россии за утраченное имущество в Мариуполе Сегодня 07:42

Суд отказал «Азовмашу» во взыскании 19,5 млн долларов с россии за утраченное имущество в Мариуполе

Хозяйственный суд города Киева 22 июля вынес решение, отказав ООО «Азовмаш» в иске к рф о взыскании ущерба на сумму 19,5 млн долларов. Речь шла о возмещении потерь, вызванных военной агрессией в Мариуполе, где предприятие потеряло имущественные активы и понесло упущенную выгоду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Суд в рамках рассмотрения дела № 910/12269/24 о взыскании ущерба на сумму 19 514 415,29 долларов установил, что ООО «Азовмаш», занимавшееся торговлей продукцией предприятий группы «Азовмаш» в Мариуполе, не предоставило достаточных доказательств реальности заявленного ущерба.

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В частности, инвентаризационная опись от 01.12.2022 года не подтвердила фактического наличия утраченного имущества, а заключение экспертизы от 29.06.2023 года базировалось на ненадлежащих документах, таких как акты сверки, не являющиеся первичными бухгалтерскими документами. Кроме того, истец не доказал реальность упущенной выгоды в размере 434 630 701,50 грн., поскольку финансовая отчетность за 2019−2021 годы показала значительно меньшую прибыль.

Суд подчеркнул, что истец не предоставил доказательств уничтожения имущества. Отсутствие надлежащих доказательств сделало невозможным установление реального размера ущерба.

Решение суда может быть обжаловано в Северном апелляционном хозяйственном суде в течение 20 дней.

По словам юриста Клима Братковского, по делам о возмещении ущерба, причиненного военными действиями, ключевым вопросом является тщательный сбор доказательной базы.

«Истец должен предоставить первичные документы, подтверждающие право собственности на имущество, факт его уничтожения или повреждения, а также реальность упущенной выгоды. Без надлежащих доказательств, таких как акты обследования, фотодокументация или свидетельства, суд не может признать заявленные требования обоснованными», — отмечает он.

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