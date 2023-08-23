Понадобится 28,5 миллиарда: мариупольские власти представили план быстрого восстановления города — Finance.ua

Понадобится 28,5 миллиарда: мариупольские власти представили план быстрого восстановления города
В Днепре мариупольский городской голова Вадим Бойченко вместе с командой презентовали Fast Recovery Plan — план быстрого восстановления города после деоккупации.
Предполагается, что на его воплощение может потребоваться 28,5 млрд грн.
«Над этим планом мы работали почти год… 12 команд сформировали 154 проекта», — отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Работа велась по следующим направлениям: безопасность жизнедеятельности жителей, гуманитарная помощь, первоначальное восстановление жилья, коммунальные услуги, транспорт и дорожная инфраструктура, здравоохранение, публичные услуги, экономика, образование, новое позиционирование Мариуполя, человеческий капитал и культура, спорт и досуг.
«План незамедлительного ответа, о котором мы говорим — это событийный план, направленный на то, чтобы не допустить гуманитарного кризиса в городе… Все просчитано, бюджет есть, и он составляет почти 28,5 млрд грн», — проинформировал первый заместитель. городского головы Михаил Когут.
По словам мэра Бойченко, воплощение Fast Recovery Plan потребует двух лет, а восстановление Мариуполя (Mariupol Reborn) растянется на десятилетия.
«86 суток разрушений — 20 лет возрождения Мариуполя. Это цена этой войны», — подчеркнул городской голова.
Созданы четыре концепции возрождения города, которые сейчас начинают объединять в одну целостную.
«Для того чтобы ответить, сколько нужно денег для восстановления города, мы осторожно взяли дистанционную методику Всемирного банка», — сообщил Бойченко.
Он отметил, что общую оценку повреждений и ущерба города осуществляет Европейский банк реконструкции и развития в сотрудничестве с Всемирным банком, и работа продлится 1,5−2 года.
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