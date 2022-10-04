Средства из бюджета Мариуполя были направлены на покупку военных облигаций — Finance.ua
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Средства из бюджета Мариуполя были направлены на покупку военных облигаций

Казна и Политика
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Средства из бюджета Мариуполя были направлены на покупку военных облигаций
Средства из бюджета Мариуполя были направлены на покупку военных облигаций
Переходные средства бюджета Мариуполя с прошлого года в размере более 600 млн грн направлены на покупку военных гособлигаций.
Об этом идет речь в сообщении Мариупольского городского совета в телеграм-канале.
«Размещение средств бюджета на депозит под военные облигации позволяет, с одной стороны, поддержать наших защитников, а с другой — сохранить бюджетные средства до тех пор, когда мы вернемся в свободный украинский Мариуполь и начнем процесс возрождения города», — прокомментировал городской голова Вадим Бойченко.
Соответствующее решение оформлено распоряжением мэра Бойченко по согласованию с главой военной администрации Донецкой области Павлом Кириленко.
По данным Нацбанка, на 3 октября территориальные общины владели гособлигациями на сумму 971,53 млн грн по сравнению с 728,41 млн грн на начало сентября и 98,61 млн грн на начало марта.

Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как купить

По материалам:
Фінансовий клуб
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