Суд оставил Коломойского под стражей, но снова уменьшил залог — Finance.ua
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Суд оставил Коломойского под стражей, но снова уменьшил залог

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Суд оставил Коломойского под стражей, но снова уменьшил залог
Суд оставил Коломойского под стражей, но снова уменьшил залог
Шевченковский райсуд Киева продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня 2024 года, но снова уменьшил альтернативу залога — с 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на одну из сторон заседания.
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Отмечается, что суд снова отклонил предложение отпустить Коломойского на поруки народного депутата и отказать в аресте из-за состояния здоровья, удовлетворив требования прокурора Офиса генпрокурора Сергея Демьянчука, представляющего сторону обвинения.
Напомним, в феврале Шевченковский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей еще на два месяца до 25 апреля. Кроме того, суд уменьшил размер залога на 150 миллионов гривен, до 2,4 миллиарда гривен.
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28 ноября 2023 года Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд грн до 26 января.
2 сентября 2023 года Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.
По материалам:
Економічна Правда
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