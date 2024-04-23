Суд оставил Коломойского под стражей, но снова уменьшил залог — Finance.ua

Суд оставил Коломойского под стражей, но снова уменьшил залог Сегодня 10:30

Суд оставил Коломойского под стражей, но снова уменьшил залог

Шевченковский райсуд Киева продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня 2024 года, но снова уменьшил альтернативу залога — с 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

Об этом сообщает « Интерфакс-Украина » со ссылкой на одну из сторон заседания.

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Отмечается, что суд снова отклонил предложение отпустить Коломойского на поруки народного депутата и отказать в аресте из-за состояния здоровья, удовлетворив требования прокурора Офиса генпрокурора Сергея Демьянчука, представляющего сторону обвинения.

Напомним, в феврале Шевченковский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей еще на два месяца до 25 апреля. Кроме того, суд уменьшил размер залога на 150 миллионов гривен, до 2,4 миллиарда гривен.

28 ноября 2023 года Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд грн до 26 января.

2 сентября 2023 года Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

Економічна Правда По материалам:

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