Суд арестовал активы трех российских олигархов более чем на 17 млрд гривен — Finance.ua

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Суд арестовал активы трех российских олигархов более чем на 17 млрд гривен

Казна и Политика
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Суд арестовал активы трех российских олигархов более чем на 17 млрд гривен
Суд арестовал активы трех российских олигархов более чем на 17 млрд гривен
Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Они входят в окружение путина и причастны к «схемам» масштабного финансирования вооруженной агрессии рф.
Об этом сообщает СБУ.
Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании.
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Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд грн.
Среди заблокированных активов — финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ІТ, а также заводы минеральных вод.
Арест этого имущества не позволит российским собственникам «переписать» его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины.
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Напомним, что в начале сентября этого года следователи Службы безопасности сообщили Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Подозреваемый вместе со своими бизнес-партнерами находится за пределами Украины. Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств их подрывной деятельности по привлечению виновных к ответственности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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