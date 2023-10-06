Суд арестовал активы трех российских олигархов более чем на 17 млрд гривен — Finance.ua

Суд арестовал активы трех российских олигархов более чем на 17 млрд гривен
Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Они входят в окружение путина и причастны к «схемам» масштабного финансирования вооруженной агрессии рф.
Об этом сообщает СБУ.
Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании.
Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд грн.
Среди заблокированных активов — финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ІТ, а также заводы минеральных вод.
Арест этого имущества не позволит российским собственникам «переписать» его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины.
Напомним, что в начале сентября этого года следователи Службы безопасности сообщили Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Подозреваемый вместе со своими бизнес-партнерами находится за пределами Украины. Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств их подрывной деятельности по привлечению виновных к ответственности.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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