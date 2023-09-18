В Украине запустили сайт со списком арестованных активов — Finance.ua

В Украине запустили сайт со списком арестованных активов
Фонд государственного имущества запустил сайт, содержащий перечень всех арестованных активов россиян и коллаборантов, переданных в управление Фонда.
Как отмечают в пресс-службе ведомства, в реестре уже размещены 136 санкционных активов. Среди них имущество российских олигархов Михаила Шелкова, Владимира Евтушенкова, Аркадия Ротенберга, коллаборантов Владимира Сальдо, Сергея Цекова, беглого президента Виктора Януковича и другое.
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В дальнейшем арестованное имущество будет выставлено на приватизацию или аренду через систему Prozorro. Продажи, где каждый сможет следить за ходом аукциона в режиме реального времени.
«Фонд госимущества запускает сайт sanlist.spfu.gov.ua. Цель — информирование украинской общественности и иностранных партнеров о положении дел со всеми конфискованными активами, находящимися в управлении Фонда.
Важно, чтобы каждый в несколько кликов мог узнать все об арестованном имуществе коллаборантов или российских олигархов, которое в дальнейшем может принести прибыль государству", — подчеркнул первый замглавы ФГИ Денис Шугалий.
Отмечается, что Фонд в ближайшее время ожидает передачи еще около 500 объектов российских олигархов и украинских коллаборантов.
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