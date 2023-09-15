В санкционный список попали четыре российских сервиса — Finance.ua

В санкционный список попали четыре российских сервиса Сегодня 09:31 — Фондовый рынок

В санкционный список попали четыре российских сервиса

Национальный совет внес в Перечень аудиовизуальных медиасервисов по заказу и провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора российские сервисы — Premier, Start, More и Окко.

Это решение было принято на заседании членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Член Нацсовета Максим Оноприенко отметил, что к регулятору обратился медиасервис Megogo и общественная инициатива «Чистое небо» по поводу деятельности этих сервисов.

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По его словам, Национальный совет обнаружил, что юридические лица Premier, Start, More и Окко зарегистрированы в россии. Кроме того, они используют по умолчанию русский язык и платежные системы государства-агрессора. Также распространяются фильмы, запрещенные на территории Украины.

Напомним, НАПК внесло PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.

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Укрінформ По материалам:

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