В санкционный список попали четыре российских сервиса — Finance.ua

В санкционный список попали четыре российских сервиса
Национальный совет внес в Перечень аудиовизуальных медиасервисов по заказу и провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора российские сервисы — Premier, Start, More и Окко.
Это решение было принято на заседании членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
Член Нацсовета Максим Оноприенко отметил, что к регулятору обратился медиасервис Megogo и общественная инициатива «Чистое небо» по поводу деятельности этих сервисов.
По его словам, Национальный совет обнаружил, что юридические лица Premier, Start, More и Окко зарегистрированы в россии. Кроме того, они используют по умолчанию русский язык и платежные системы государства-агрессора. Также распространяются фильмы, запрещенные на территории Украины.
Напомним, НАПК внесло PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.
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