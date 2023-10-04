Конфискованы активы российского оборонного предприятия на почти 5,5 миллиона долларов — Finance.ua

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Конфискованы активы российского оборонного предприятия на почти 5,5 миллиона долларов

Казна и Политика
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Конфискованы активы российского оборонного предприятия на почти 5,5 миллиона долларов
Конфискованы активы российского оборонного предприятия на почти 5,5 миллиона долларов
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины продукции российского предприятия ПАО «Роствертол».
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Речь идет о партии комплектующих для систем управления боевыми вертолетами, которую один из львовских заводов изготовил для Ростовской компании по контракту от 2011 года.
Общая стоимость изъятой продукции составляет около 5,5 млн долларов США.
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Известно, что ПАО «Роствертол» является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса рф, которое производит вертолеты для оккупационных группировок.
российская компания надеялась получить свой заказ с украинского завода еще в 2014 году до начала вторжения страны-агрессора.
Однако контрразведчики СБУ заблокировали передачу вертолетных комплектующих в рф.
После конфискации изъятой продукции Служба безопасности будет инициировать передачу технологических составляющих в пользу производства вооружений для ВСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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