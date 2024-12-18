Студенты пока не смогут оформить онлайн-отсрочку в Резерв+: в Минобороны назвали причину — Finance.ua
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Студенты пока не смогут оформить онлайн-отсрочку в Резерв+: в Минобороны назвали причину

Личные финансы
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Студенты пока не смогут оформить онлайн-отсрочку в Резерв+: в Минобороны назвали причину
Студенты пока не смогут оформить онлайн-отсрочку в Резерв+: в Минобороны назвали причину
Студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении Резерв+ с 17-го ориентировочно до 30 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«В связи с техническими работами в Единой государственной электронной базе по вопросам образования с 17 и ориентировочно до 30 декабря студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении Резерв+», — говорится в сообщении.
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На уже полученные отсрочки технические работы не повлияют, статус по-прежнему будет отображаться в приложении, пояснили в Минобороны.
Также технические работы в реестре образования не повлияют на работу других сервисов Резерв+.
Минобороны пообещало известить о досрочном возобновлении работы сервиса в Резерв+.
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Напомним, с 9 ноября в приложении «Резерв+» можно было оформить отсрочку от мобилизации онлайн.
Возможность получить онлайн-отсрочку предоставили:
  • людям с инвалидностью, имеющим актуальное пенсионное удостоверение об инвалидности;
  • студентам, аспирантам и докторантам, получающим образование в последовательном порядке. К примеру, после бакалавра получают степень магистра. Или после магистра учатся в аспирантуре.
В министерстве тогда отметили, что в дальнейшем отсрочки онлайн станут доступны также для многодетных отцов, у которых от 3 несовершеннолетних детей в одном браке.
По материалам:
suspilne.media
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