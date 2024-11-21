В Резерв+ запустили онлайн-отсрочку от мобилизации для многодетных родителей — Finance.ua

В Резерв+ запустили онлайн-отсрочку от мобилизации для многодетных родителей Сегодня 12:21 — Личные финансы

В Резерв+ запустили онлайн-отсрочку от мобилизации для многодетных родителей, mod.gov.ua

В среду, 20 ноября, в Резерв+ заработала возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей, а именно семей, имеющих трех несовершеннолетних детей в совместном браке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Через Резерв+ уже оформлено или возобновлено 150 тысяч отсрочек. И теперь они доступны и для многодетных родителей, имеющих троих детей до 18 лет в общем браке. Продолжаем работать над взаимодействием с Единым реестром должников, чтобы стали доступны отсрочки для многодетных родителей всех типов», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Помимо многодетных родителей, сервис онлайн-отсрочек доступен для:

людей с инвалидностью, имеющих актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;

студентов, аспирантов и докторантов, получающих образование в последовательном порядке. Например, после бакалавра получают степень магистра.

Как работает онлайн-отсрочка

Необходимо авторизироваться в Резерв+ и отправить запрос. Система проверит, имеете ли вы право на отсрочку. Если да, то этот статус будет отображен в электронном военном документе.

Люди с инвалидностью будут получать отсрочку на год или до конца действия пенсионного удостоверения. Студенты, аспиранты и докторанты получат отсрочку до конца действия военного положения и мобилизации.

Справка Finance.ua:

у Минобороны есть идея сделать приложение «Резерв+» онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК, можно было получить через приложение. В частности, планируется, чтобы через приложение можно было оформлять отсрочку для многодетных семей и студентов;

Министерство обороны Украины выпустило обновленную версию приложения «Резерв+». Доступны три новые опции: бронирование отображается как отдельный вид отсрочки (согласно действующим законам); добавлена ​​функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR кодов; добавлена ​​возможность проверить подлинность повестки через QR-код;



в приложении Резерв+ стал доступен сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.

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