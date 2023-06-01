Строительство метро в Киеве: что рассказали власти столицы — Finance.ua

Строительство метро в Киеве: что рассказали власти столицы Сегодня 10:39

Строительство метро в Киеве: что рассказали власти столицы

В Киеве возобновляется строительство метро на Виноградарь и на Троещину. Об этом рассказал секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

«Постепенно строительство метро на Виноградарь возобновляется. Что касается метро на Троещину, я бы сказал, что строительство метро — это куча инфраструктурной работы. Метро на Троещину строится одновременно с Подольско-Воскресенским мостовым переходом», — отметил Бондаренко.

По его словам, в проекте строительства Подольского моста четко предусмотрены соответствующие тоннели и технические помещения для метрополитена.

Метро на Троещину точно будет, однако в условиях военного положения давать какие-либо прогнозы по срокам завершения строительства невозможно.

«Если Подольский мостовой переход к концу этого года поедет хотя бы в технологическом режиме — будет достигнута одна из амбициозных задач… Автомобильная часть может поехать. Мы слышали много дат. Сейчас идет война. Планировать очень и очень тяжело, но я надеюсь, что до конца года может поехать автомобильная часть», — заявил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уточнил, когда киевляне дождутся открытия обещанных станций метро на Виноградаре. Соответствующий договор на строительство был заключен еще в 2018 году. Чиновник сообщил, что строительные работы уже возобновлены, и спрогнозировал , что метро на Виноградарь, вероятно, удастся открыть в 2024 году.

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