Строительство метро в Киеве: что рассказали власти столицы — Finance.ua
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Строительство метро в Киеве: что рассказали власти столицы

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Строительство метро в Киеве: что рассказали власти столицы
Строительство метро в Киеве: что рассказали власти столицы
В Киеве возобновляется строительство метро на Виноградарь и на Троещину. Об этом рассказал секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
«Постепенно строительство метро на Виноградарь возобновляется. Что касается метро на Троещину, я бы сказал, что строительство метро — это куча инфраструктурной работы. Метро на Троещину строится одновременно с Подольско-Воскресенским мостовым переходом», — отметил Бондаренко.
По его словам, в проекте строительства Подольского моста четко предусмотрены соответствующие тоннели и технические помещения для метрополитена.
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Метро на Троещину точно будет, однако в условиях военного положения давать какие-либо прогнозы по срокам завершения строительства невозможно.
«Если Подольский мостовой переход к концу этого года поедет хотя бы в технологическом режиме — будет достигнута одна из амбициозных задач… Автомобильная часть может поехать. Мы слышали много дат. Сейчас идет война. Планировать очень и очень тяжело, но я надеюсь, что до конца года может поехать автомобильная часть», — заявил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уточнил, когда киевляне дождутся открытия обещанных станций метро на Виноградаре. Соответствующий договор на строительство был заключен еще в 2018 году. Чиновник сообщил, что строительные работы уже возобновлены, и спрогнозировал, что метро на Виноградарь, вероятно, удастся открыть в 2024 году.
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