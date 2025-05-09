Что решили министры десятков стран после встречи во Львове — Finance.ua

Что решили министры десятков стран после встречи во Львове Сегодня 15:00

Что решили министры десятков стран после встречи во Львове

Во Львове 9 мая состоялась встреча министров иностранных дел коалиции по созданию спецтрибунала для россии за преступления против Украины. Коалиция предоставила политическое одобрение созданию специального трибунала.

Об этом сообщается в совместном заявлении коалиции, опубликованном Министерством иностранных дел Украины.

Главы МИД и другие представители государств-участников коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины одобрили создание спецтрибунала, ссылаясь на Резолюцию Генассамблеи ООН относительно агрессии против Украины и Венско-Рижское заявление коалиции государств от 22 ноября 2024 года.

В совместном заявлении представители коалиции отметили, что:

приветствуют завершение технической работы над проектами правовых инструментов, необходимых для создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы;

подтверждают важность специального трибунала в осуществлении правосудия путем привлечения к ответственности тех, кто несет наибольшую ответственность за это тяжелейшее международное преступление, совершенное против Украины;

подчеркивают, что после создания специальный трибунал, согласно своему уставу, будет осуществлять судопроизводство в полном уважении международного права и прав человека с целью обеспечения ответственности за преступление агрессии и укрепления международного правопорядка;

выразили благодарность всем, кто активно приобщился к подготовительной работе над проектами правовых документов, необходимых для создания специального трибунала, в частности, юридическим советникам, участвовавшим в работе коалиции государств;

подчеркнули центральную роль Совета Европы в создании спецтрибунала и признали вклад Еврокомиссии и Европейской службы внешней деятельности, включая их работу над правовыми документами;

подтвердили неизменную приверженность процессу создания специального трибунала в рамках Совета Европы, скорейшему началу его деятельности и поддержанию его эффективного функционирования.

Коалиция призвала другие государства и международные организации присоединиться к деятельности спецтрибунала для рф.

Следующий шаг на пути к формализации трибунала будет на заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13−14 мая 2025 года.

Заявление было согласовано в присутствии главы дипломатии ЕС Каи Каллас, комиссара ЕС по вопросам демократии, правосудия, верховенства права и защиты прав потребителей Майкла МакГрата.

Как сообщает в заявлении премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: «Сегодня во Львове происходят три исторических события. На самом деле исторических. Первое — заседание Совета иностранных дел государств-членов стран ЕС. Мы обсудили ряд вопросов нашего общего настоящего и будущего. Мы достигли понимания и обозначили следующие шаги в приоритетных направлениях», — сказал он.

Второе событие — это подписание соглашения о направлении Украине транша доходов от замороженных российских активов. Как отметил Шмыгаль, это соглашение между ЕС — с Данией, Францией, Италией. Речь идет о средствах европейского Фонда мира на сумму около 1 млрд евро.

Глава правительства добавил, что за эти средства страны ЕС закупят украинское оружие для нужд Украины.

«Таким образом мы не только получим оружие и поддержку. Но и активизируем собственную оборонную индустрию. Выведем возможности украинских оружейников на новый уровень», — добавил он.

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