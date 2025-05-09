Что решили министры десятков стран после встречи во Львове — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что решили министры десятков стран после встречи во Львове

1
Что решили министры десятков стран после встречи во Львове
Что решили министры десятков стран после встречи во Львове
Во Львове 9 мая состоялась встреча министров иностранных дел коалиции по созданию спецтрибунала для россии за преступления против Украины. Коалиция предоставила политическое одобрение созданию специального трибунала.
Об этом сообщается в совместном заявлении коалиции, опубликованном Министерством иностранных дел Украины.
Главы МИД и другие представители государств-участников коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины одобрили создание спецтрибунала, ссылаясь на Резолюцию Генассамблеи ООН относительно агрессии против Украины и Венско-Рижское заявление коалиции государств от 22 ноября 2024 года.
В совместном заявлении представители коалиции отметили, что:
  • приветствуют завершение технической работы над проектами правовых инструментов, необходимых для создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы;
  • подтверждают важность специального трибунала в осуществлении правосудия путем привлечения к ответственности тех, кто несет наибольшую ответственность за это тяжелейшее международное преступление, совершенное против Украины;
  • подчеркивают, что после создания специальный трибунал, согласно своему уставу, будет осуществлять судопроизводство в полном уважении международного права и прав человека с целью обеспечения ответственности за преступление агрессии и укрепления международного правопорядка;
  • выразили благодарность всем, кто активно приобщился к подготовительной работе над проектами правовых документов, необходимых для создания специального трибунала, в частности, юридическим советникам, участвовавшим в работе коалиции государств;
  • подчеркнули центральную роль Совета Европы в создании спецтрибунала и признали вклад Еврокомиссии и Европейской службы внешней деятельности, включая их работу над правовыми документами;
  • подтвердили неизменную приверженность процессу создания специального трибунала в рамках Совета Европы, скорейшему началу его деятельности и поддержанию его эффективного функционирования.
Коалиция призвала другие государства и международные организации присоединиться к деятельности спецтрибунала для рф.
Следующий шаг на пути к формализации трибунала будет на заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13−14 мая 2025 года.
Заявление было согласовано в присутствии главы дипломатии ЕС Каи Каллас, комиссара ЕС по вопросам демократии, правосудия, верховенства права и защиты прав потребителей Майкла МакГрата.
Место для вашей рекламы
Как сообщает в заявлении премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: «Сегодня во Львове происходят три исторических события. На самом деле исторических. Первое — заседание Совета иностранных дел государств-членов стран ЕС. Мы обсудили ряд вопросов нашего общего настоящего и будущего. Мы достигли понимания и обозначили следующие шаги в приоритетных направлениях», — сказал он.
Второе событие — это подписание соглашения о направлении Украине транша доходов от замороженных российских активов. Как отметил Шмыгаль, это соглашение между ЕС — с Данией, Францией, Италией. Речь идет о средствах европейского Фонда мира на сумму около 1 млрд евро.
Глава правительства добавил, что за эти средства страны ЕС закупят украинское оружие для нужд Украины.
«Таким образом мы не только получим оружие и поддержку. Но и активизируем собственную оборонную индустрию. Выведем возможности украинских оружейников на новый уровень», — добавил он.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems