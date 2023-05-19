Киевсовет переименовал станции метро «Площадь Льва Толстого» и «Дружбы народов» — Finance.ua

Киевсовет переименовал станции метро «Площадь Льва Толстого» и «Дружбы народов» Сегодня 17:12

Киевсовет переименовал станции метро «Площадь Льва Толстого» и «Дружбы народов»

В столице станция метро «Площадь Льва Толстого» переименована в «Площадь Украинских Героев».

Такое решение было принято 18 мая на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва 72 депутатами.

Как отметила депутат Киевского городского совета, инициатор переименования Олеся Пинзенык, этот вопрос объединил сессионный зал, и станция метро «Площадь Украинских Героев» появилась в самом сердце столицы.

«Так решили тысячи киевлян, отдавших свои голоса путем рейтингового электронного голосования в приложении „Киев Цифровой“. Название Площадь Украинских Героев предложено в честь всех защитников нашей страны, которые боролись и продолжают бороться за родную землю в течение не одного столетия. Сейчас, как и сотни лет назад, украинцы гибнут, борясь за право быть свободными. Мы не только помним каждого, кто полег за нашу землю и Родину, но и хотим их почтить в сердце нашей столицы», — отметила Олеся Пинзенык.

Депутат добавила, что это будет очень символично, когда на синей линии метро следующей после станции «Майдан Незалежности» будет станция «Площадь Украинских Героев».

Справка Finance.ua

В столице переименовали еще 26 городских объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами.

Такие решения о переименованиях были приняты 18 мая, на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва большинством депутатов.

В столице переименован ряд городских объектов.

Станции Киевского метрополитена:

станция «Дружбы народов» — станция «Зверинецкая»;

станция «Площадь Льва Толстого» — станция «Площадь Украинских Героев»;

проектная станция «Проспект Правды» — станция «Варшавская».

Голосеевский район: улица Генерала Матыкина — улица Конча-Заспинская; улица Юрия Смолича — улица Докии Гуменной; переулок Ржевский — переулок Станислава Лема; улица Володи Дубинина — улица Рея Бредбери; переулок Левитана — переулок Николая Бурачека; Пролетарский переулок — Натальи Лотоцкой; улица Марии Боровиченко — улица Веры Гедройц.

Святошинский район: переулок Кулибина — переулок Антонины Смереки; улица Рихарда Зорге — улица Василия Ерошенко; переулок Краснозаводской — переулок Анатолия Базилевича.

Днепровский район: улица Академика Бутлерова — улица Роберта Лисовского; улица Станюковича — улица Любови Малой.

Деснянский район: улица Красноткацкая — улица Уинстона Черчилля; улица Некрасова — улица Зинаиды Тулуб; улица Матросова — улица Афанасия Заливахи.

Шевченковский район: переулок Орловского — переулок Джорджа Оруэла.

Дарницкий район: улица Чкалова — улица Сергея Светославского; 5-й переулок Лермонтова — переулок Дмитрия Цветковского; переулок Волго-Донской — переулок Надежды Светличной; переулок Суворова — переулок Нины Строкатой.

Соломенский район: улица Александра Пироговского — улица Григория Кочура.

Печерский район: Петровская аллея — аллея Магдебургского права.

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