Строительный бизнес положительно оценивает перспективы — Finance.ua

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Строительный бизнес положительно оценивает перспективы

Недвижимость
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Строительный бизнес положительно оценивает перспективы
Строительный бизнес положительно оценивает перспективы
Представители строительного бизнеса смотрят в ближайшее будущее с аккуратным оптимизмом.
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Соответствующие показатели индекса деловой активности сообщили на сайте Национального банка.
Улучшение ситуации с производством стройматериалов, бюджетное финансирование на строительство и восстановление жилья, а также сезонный фактор повлияли на сохранение положительных оценок строительных предприятий.
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Как и в предыдущие месяцы, респонденты ожидают роста объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов. Причем на фоне ожидаемого повышения цен у поставщиков строители прогнозировали более низкие темпы подорожания собственной продукции.
Однако застройщики ожидают снижения доступности услуг подрядчиков, но на этом фоне они не планируют изменений численности собственных работников.
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Справка Finance.ua:

  • В Минэкономики рассказали о масштабировании доступной ипотеки и количестве выданных жилищных кредитов.
  • Украинское правительство планирует продлить в 2024 году государственную программу ипотечного кредитования «єОселя». При этом количество семей, имеющих шанс приобрести жилье на льготных условиях, может превысить 10 тысяч.
  • В конце сентября 2023 г. в Киеве на рынке аренды недвижимости выросли цены. Однако снять квартиру можно дешевле в ряде районов. Соответствующие аналитические данные приводит портал по поиску недвижимости. Согласно этим данным, за последний месяц цены на арендуемое жилье повысились более чем на 2,5 тыс. гривен. До этого жилье в среднем стоило 14,86 тыс. гривен, сейчас — 17,5 тыс. гривен.

Изменения в программе «єОселя»: кто и какое жилье может приобрести

По материалам:
Нерухомі
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