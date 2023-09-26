Может ли ребенок быть владельцем квартиры — Finance.ua

Может ли ребенок быть владельцем квартиры Сегодня 12:01 — Личные финансы

Может ли ребенок быть владельцем квартиры

Чтобы заранее обеспечить жильем или избежать раздела имущества в случае развода, часто недвижимость оформляется на ребенка.

Ребенок действительно может быть собственником недвижимого имущества. А такие процедуры с участием несовершеннолетних в Украине строго контролируют органы опеки и попечительства. Flombu.com рассказали подробности.

Возрастных ограничений в приобретении недвижимости в собственность нет. Ребенок может стать собственником недвижимого имущества и в 2 месяца, и в 16 лет. А распоряжаться квартирой или домом сможет, достигнув совершеннолетия.

Как сделать ребенка владельцем квартиры

Чтобы ребенок стал собственником недвижимого имущества, нужно юридически подтвердить такое его право.

Самые распространенные случаи оформления недвижимости на ребенка:

1. Составить завещание на ребенка

Раздумывая, как оформить квартиру на внука, которому еще не исполнилось 18 лет, дедушка или бабушка могут завещать ему недвижимость.

Заявление о принятии недвижимости по наследству от имени ребенка подают его родители или опекун. Дети, достигшие 14 лет, самостоятельно подают такое заявление. Согласия родителей или попечителя на это не нужно.

Выдавая свидетельство о праве на наследство на имя ребенка, нотариус уведомляет об этом органы опеки и попечительства.

2. Подарить ребенку квартиру или дом

Дети, которым не исполнилось 14 лет, участия в сделке не принимают. Вместо них это делают родители.

Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно участвовать в сделке. Для этого требуется согласие родителей и органов опеки и попечительства.

3. Оформить ребенка как владельца недвижимости по договору купли-продажи

Родители могут купить недвижимость, а оформить — на ребенка. Для этого потребуется заключение органа опеки и попечительства. Без него нотариус не удостоверит договор купли-продажи недвижимости на ребенка.

Можно ли оформить на ребенка квартиру в новостройке

Если речь идет о покупке имущественных прав на объект, то их можно оформить и ребенка.

В некоторых случаях застройщики не требуют уведомлять об этом органы опеки и попечительства. Однако получить это согласие нужно. Ведь при регистрации имущественных прав на уже готовое жилье нотариус будет удостоверять документ. Без заключения органа опеки и попечительства ему это не удастся.

Поэтому, покупая квартиру ребенку в новостройке, согласие органов опеки и попечительства следует получить заблаговременно.

Можно ли оформить недвижимость на несовершеннолетнего по договору пожизненного содержания

Нет, нельзя.

Ребенок не может быть участником договора пожизненного содержания, поэтому получить на его основании недвижимость. Оформить договор пожизненного содержания можно только с совершеннолетним и дееспособным лицом.

Можно ли оформить ипотеку на ребенка

Нет, нельзя.

Взять кредит на ребенка украинское законодательство запрещает. Следовательно, оформить ипотечный договор на несовершеннолетнего нельзя.

Даже по достижении 18 лет квартиру в ипотеку ребенку не предоставят, ведь кредитной истории в таком случае не будет, а гарантии по выплате средств за жилье будут приближаться к нулю.

Следовательно, ребенок в любом возрасте может стать владельцем недвижимости. В частности в новостройке. Несовершеннолетнему можно завещать, подарить или купить недвижимое имущество. А вот оформить ипотеку на ребенка запрещено. За юридическими процессами, в которых фигурируют дети, в Украине наблюдают органы опеки и попечительства.

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