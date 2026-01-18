Стриминговые платформы израсходуют $100 миллиардов на новый контент в 2026 году 18.01.2026, 01:20 — Фондовый рынок

В 2026 году расходы мировых стриминговых платформ на производство контента впервые превысят отметку в $100 миллиардов.

Об этом идет речь в свежем отчете компании Ampere Analysis, передает Deadline.

По прогнозам аналитиков, инвестиции Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max, Paramount+ и Apple TV вырастут на 6% по сравнению с прошлым годом. Это обеспечит всеобщее повышение глобальных затрат на контент на 2%. Сумма в $101 миллиард будет составлять около двух пятых от общего объема инвестиций в медиа.

Несмотря на то, что 2026 год станет большим спортивным годом благодаря зимней Олимпиаде и футбольным чемпионатом мира в Лос-Анджелесе, именно стриминговые сервисы активно наращивают присутствие в спортивном сегменте. В частности, Amazon Prime Video уже получил право на трансляцию матчей NBA в 2026 году.

В то же время, традиционное телевидение сталкивается с рядом проблем — от роста расходов и падения доходов от рекламы до изменений в поведении зрителей после пандемии. В то время как стриминговые гиганты масштабируют инвестиции и становятся главными драйверами развития рынка.

«Ускоренное смещение инвестиций в сторону стриминга свидетельствует о структурной перестройке глобального телевизионного рынка. Масштаб и охват становятся ключевыми факторами конкурентоспособности», — отметил руководитель исследований Ampere Питер Ингрем.

Таким образом, 2026 год может стать переломным моментом, когда стриминговые сервисы окончательно закрепят свое доминирование над традиционным телевидением.

