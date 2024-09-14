Страны с самым высоким уровнем качества жизни: какое место занимает Украина — Finance.ua

Страны с самым высоким уровнем качества жизни: какое место занимает Украина Сегодня 14:19 — Мир

Страны с самым высоким уровнем качества жизни: какое место занимает Украина, Фото: freepik

В первой половине 2024 года Люксембург стал лидером рейтинга по качеству жизни, в то время как Нигерия заняла последнее место среди 83 стран.

Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг качества жизни среди стран международного проекта Numbeo.

Уровень жизни авторы оценивают по следующим критериям: климат, уровень загрязнения окружающей среды, покупательная способность населения, соотношение цен на жилье и доход, стоимость жизни, уровень безопасности, качество здравоохранения, время в пути на работу.

Топ-10 стран по качеству жизни

1 место: Люксембург — высокие показатели покупательной способности, безопасности и качества здравоохранения;

Люксембург — высокие показатели покупательной способности, безопасности и качества здравоохранения; 2 место : Нидерланды — сильная экономика и высокий уровень жизни;



: Нидерланды — сильная экономика и высокий уровень жизни; 3 место: Дания — отличается прекрасной социальной поддержкой и безопасностью;



Дания — отличается прекрасной социальной поддержкой и безопасностью; 4 место: Оман — высокий уровень безопасности и покупательной способности;



Оман — высокий уровень безопасности и покупательной способности; 5 место: Швейцария — известна стабильностью и отличной системой здравоохранения;



Швейцария — известна стабильностью и отличной системой здравоохранения; 6 место: Финляндия — сильная социальная защита и качество жизни;



Финляндия — сильная социальная защита и качество жизни; 7 место: Исландия — стабильная экономика и социальная поддержка;



Исландия — стабильная экономика и социальная поддержка; 8 место: Австрия — сочетание безопасности, здоровья и экономической стабильности;



Австрия — сочетание безопасности, здоровья и экономической стабильности; 9 место: Норвегия — высокий уровень жизни и социальной защиты;



Норвегия — высокий уровень жизни и социальной защиты; 10 место: Швеция — стабильная экономика и высокий уровень жизни.



Согласно отчету Numbeo, на последнем месте Нигерия с показателем 42.7.

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Несколько лучше ситуация в Бангладеш, на Шри Ланке, в Иране, Перу, Ливане, Филиппинах, Вьетнаме и Таиланде.

На каком месте Украина

Украина занимает 66-ю позицию, что свидетельствует о стабильном, но все же более низком уровне жизни по сравнению с европейскими странами.

Интересно, что в 2020 году по качеству жизни Украина занимала 65-е место. То есть полномасштабное вторжение не вызвало резкого падения страны в рейтинге.

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Согласно оценкам, произошло и определенное улучшение, в частности, в области здравоохранения.

В то же время рф и беларусь находятся выше в рейтинге и занимают 65 и 52 места соответственно.

Напомним, польский город Белосток, в котором практически нет туристов, был признан одним из лучших мест для жизни в Европе после одобрительных отзывов его жителей.

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