Страны с самым высоким уровнем качества жизни: какое место занимает Украина — Finance.ua

Страны с самым высоким уровнем качества жизни: какое место занимает Украина
В первой половине 2024 года Люксембург стал лидером рейтинга по качеству жизни, в то время как Нигерия заняла последнее место среди 83 стран.
Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг качества жизни среди стран международного проекта Numbeo.
Уровень жизни авторы оценивают по следующим критериям: климат, уровень загрязнения окружающей среды, покупательная способность населения, соотношение цен на жилье и доход, стоимость жизни, уровень безопасности, качество здравоохранения, время в пути на работу.
Топ-10 стран по качеству жизни
- 1 место: Люксембург — высокие показатели покупательной способности, безопасности и качества здравоохранения;
- 2 место: Нидерланды — сильная экономика и высокий уровень жизни;
- 3 место: Дания — отличается прекрасной социальной поддержкой и безопасностью;
- 4 место: Оман — высокий уровень безопасности и покупательной способности;
- 5 место: Швейцария — известна стабильностью и отличной системой здравоохранения;
- 6 место: Финляндия — сильная социальная защита и качество жизни;
- 7 место: Исландия — стабильная экономика и социальная поддержка;
- 8 место: Австрия — сочетание безопасности, здоровья и экономической стабильности;
- 9 место: Норвегия — высокий уровень жизни и социальной защиты;
- 10 место: Швеция — стабильная экономика и высокий уровень жизни.
Согласно отчету Numbeo, на последнем месте Нигерия с показателем 42.7.
Несколько лучше ситуация в Бангладеш, на Шри Ланке, в Иране, Перу, Ливане, Филиппинах, Вьетнаме и Таиланде.
На каком месте Украина
Украина занимает 66-ю позицию, что свидетельствует о стабильном, но все же более низком уровне жизни по сравнению с европейскими странами.
Интересно, что в 2020 году по качеству жизни Украина занимала 65-е место. То есть полномасштабное вторжение не вызвало резкого падения страны в рейтинге.
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Согласно оценкам, произошло и определенное улучшение, в частности, в области здравоохранения.
В то же время рф и беларусь находятся выше в рейтинге и занимают 65 и 52 места соответственно.
Напомним, польский город Белосток, в котором практически нет туристов, был признан одним из лучших мест для жизни в Европе после одобрительных отзывов его жителей.
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