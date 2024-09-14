Страны с самым высоким уровнем качества жизни: какое место занимает Украина — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Страны с самым высоким уровнем качества жизни: какое место занимает Украина

Мир
59
Страны с самым высоким уровнем качества жизни: какое место занимает Украина
Страны с самым высоким уровнем качества жизни: какое место занимает Украина, Фото: freepik
В первой половине 2024 года Люксембург стал лидером рейтинга по качеству жизни, в то время как Нигерия заняла последнее место среди 83 стран.
Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг качества жизни среди стран международного проекта Numbeo.
Уровень жизни авторы оценивают по следующим критериям: климат, уровень загрязнения окружающей среды, покупательная способность населения, соотношение цен на жилье и доход, стоимость жизни, уровень безопасности, качество здравоохранения, время в пути на работу.

Топ-10 стран по качеству жизни

  • 1 место: Люксембург — высокие показатели покупательной способности, безопасности и качества здравоохранения;
  • 2 место: Нидерланды — сильная экономика и высокий уровень жизни;
  • 3 место: Дания — отличается прекрасной социальной поддержкой и безопасностью;
  • 4 место: Оман — высокий уровень безопасности и покупательной способности;
  • 5 место: Швейцария — известна стабильностью и отличной системой здравоохранения;
  • 6 место: Финляндия — сильная социальная защита и качество жизни;
  • 7 место: Исландия — стабильная экономика и социальная поддержка;
  • 8 место: Австрия — сочетание безопасности, здоровья и экономической стабильности;
  • 9 место: Норвегия — высокий уровень жизни и социальной защиты;
  • 10 место: Швеция — стабильная экономика и высокий уровень жизни.
Согласно отчету Numbeo, на последнем месте Нигерия с показателем 42.7.
Читайте также
Несколько лучше ситуация в Бангладеш, на Шри Ланке, в Иране, Перу, Ливане, Филиппинах, Вьетнаме и Таиланде.

На каком месте Украина

Украина занимает 66-ю позицию, что свидетельствует о стабильном, но все же более низком уровне жизни по сравнению с европейскими странами.
Интересно, что в 2020 году по качеству жизни Украина занимала 65-е место. То есть полномасштабное вторжение не вызвало резкого падения страны в рейтинге.
Читайте также
Согласно оценкам, произошло и определенное улучшение, в частности, в области здравоохранения.
В то же время рф и беларусь находятся выше в рейтинге и занимают 65 и 52 места соответственно.
Напомним, польский город Белосток, в котором практически нет туристов, был признан одним из лучших мест для жизни в Европе после одобрительных отзывов его жителей.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По материалам:
visitukraine.today
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.