Страны, из которых в августе импортировалось больше всего электроэнергии — Finance.ua

Страны, из которых в августе импортировалось больше всего электроэнергии Сегодня 07:22 — Энергетика

Страны, из которых в августе импортировалось больше всего электроэнергии

В августе больше всего электроэнергии Украина импортировала из Венгрии, Словакии и Румынии.

Об этом сообщил директор компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

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«Коллеги проанализировали, как Украина импортировала электроэнергию в августе. Основная мысль — тенденции импорта (коммерческого) продолжают соотноситься с боевыми действиями и атаками энергосистемы», — написал Коваленко.

В частности, со второй недели августа потребление бизнеса не ограничивали, поэтому и спрос на импортную электроэнергию упал. Вырос он после 19 августа и до момента, пока из ремонта не вышел энергоблок АЭС. Следующий пик — после обстрела 26 августа. В то же время Украина не достигала максимальной мощности, самый высокий показатель был 23 августа — 1581 МВт.

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Кроме того, август был жарким и в Европе, поэтому цены на электроэнергию там выросли до 150−190 евро/МВтг в рабочие дни. Это значительно выше текущих прайс-кепов на рынке электроэнергии Украины. Поэтому импортировать электроэнергию на рыночных условиях было практически невозможно.

Больше всего Украина импортировала из Венгрии — 203,5 млн кВт-ч, из Словакии — 125,6 млн кВт-ч и из Румынии — 76,2 млн кВт-ч.

Экспорта в течение августа не было.

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