Враг атаковал энергетические объекты в семи областях — Минэнерго
За прошедшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В частности, в Днепропетровской и Харьковской областях из-за обстрелов были обесточены подстанции и потребители. Питание частично восстановлено.
В Донецкой области при обстреле обесточивалось несколько подстанций, а также шахта. На момент инцидента в шахте оставались 74 работника, все выведены на поверхность.
В Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, обесточены 3,1 тысячи абонентов в 3 населенных пунктах.
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