Враг атаковал энергетические объекты в семи областях — Минэнерго Сегодня 13:35 — Энергетика

Враг атаковал энергетические объекты в семи областях — Минэнерго

За прошедшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, в Днепропетровской и Харьковской областях из-за обстрелов были обесточены подстанции и потребители. Питание частично восстановлено.

В Донецкой области при обстреле обесточивалось несколько подстанций, а также шахта. На момент инцидента в шахте оставались 74 работника, все выведены на поверхность.

В Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, обесточены 3,1 тысячи абонентов в 3 населенных пунктах.

Економічна Правда По материалам:

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