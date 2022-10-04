Страны ЕС хотят сдержать инфляцию за счет уменьшения энергопотребления — Finance.ua
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Страны ЕС хотят сдержать инфляцию за счет уменьшения энергопотребления

Энергетика
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Страны ЕС хотят сдержать инфляцию за счет уменьшения энергопотребления
Страны ЕС хотят сдержать инфляцию за счет уменьшения энергопотребления
Еврогруппа обсудила в понедельник шаги по фискальной политике и заявила о готовности отвечать на вызовы, созданные скачком цен на энергоносители.
Об этом говорится в заявлении Еврогруппы об ответе фискальной политики на высокие цены на энергоносители и инфляционное давление, обнародованном на сайте Совета ЕС.
«Для ответа на вызовы, с которыми мы сталкиваемся, требуется тесная координация экономической политики в более широком смысле. В частности, мы должны стремиться избежать перерастания энергетического ценового шока в эффекты второго раунда и более устойчивое ускорение динамики инфляции, что нанесет ущерб нашей экономике. Поэтому мы стремимся воздерживаться от политики, которая усилит инфляционное давление», — заявили участники встречи.
По их определению ускорение сокращения потребления энергии имеет ключевое значение для стабилизации цен на энергоносители и уменьшения зависимости от российского ископаемого топлива.
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Политики подчеркнули свое обязательство смягчить негативное влияние внешнего шока на свои экономики. В то же время в заявлении выражается уверенность в устойчивости европейской экономики и ее способности преодолеть вызовы кризиса цен на энергоносители.
«Наши основы остаются сильными, а реформы и инвестиции в рамках Фонда восстановления и устойчивости — RRF — еще больше улучшат устойчивость наших экономик, сделав их лучше подготовленными к вызовам и возможностям перехода к „зеленым“ и цифровым технологиям», — отмечается в документе.
Участники встречи отметили важность тесной координации и совместных решений на европейском уровне, где это целесообразно. Еврогруппа будет продолжать внимательно следить за развитием событий и готова обеспечить «решительный и гибкий политический ответ».
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Напоминается, что в последние несколько месяцев был предпринят ряд мер по поддержке незащищенных домохозяйств и бизнеса, которые, впрочем, все больше будут обременять национальные бюджеты стран ЕС и могут в некоторых случаях замедлить необходимую корректировку спроса на энергию. Также признается, что «правительства не могут полностью оградить свою экономику от последствий беспрецедентного повышения цен на энергоносители, поскольку зона евро является чистым импортером энергии».
В заявлении отмечается, что в течение последних двух с половиной лет экономика еврозоны отмечалась большими колебаниями экономической активности, а российская захватническая война в Украине еще больше подтолкнула растущую глобальную инфляцию к максимуму за несколько десятилетий.
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Последние прогнозы и показатели опросов указывают на ухудшение ближайших перспектив роста и инфляции с последующими перебоями в поставках газа. С другой стороны, в первой половине года экономический рост был более высоким, тогда как RRF продолжает поддерживать реформы и инвестиции, способствующие росту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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